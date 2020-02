View this post on Instagram

Corona insya Allah tidak berani masuk Indonesia, atas izin Allah..... Kenapa? Kekebalan tubuh orang Indonesia super tangguh, sudah biasa dengan kuman dan bakteri. Alasan kedua kenapa corona nggak bisa masuk ke Indonesia karena susah ngurus surat izinnya...... tahu sendiri kan betapa ribet nya ngurus-ngurus izin di Indonesia 不不不