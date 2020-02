View this post on Instagram

Hari ini harusnya kita sekeluarga berangkat Umroh. Kami berdua udah excited banget, apalagi ini bakal jadi kali pertama buat aku. Dan ternyata hari ini penerbangan ke Saudi semua ditutup dan cancel sehubungan dengan keadaan yang sedang terjadi. Sedih banget. Sedih. Dari dulu selalu kepingin mengunjungi tanah suci. . . Tapi semua ini atas kehendak Allah SWT. InshaAllah nanti ketika waktunya pas dan rejekinya lagi, kita bisa pergi lagi. For now lets stay safe ❤️. . . Yuk kita kembali bekerja! Buat yang kemarin aku sempet info gak available karena aku pergi Umroh, please hit me up (sambil aku track di whatsapp pun) 🙏🏻. InshaAllah kita berjodoh. . Dan thank youuu buat semua yang sudah support untuk persiapan umroh aku: @ikyk2011 @anandiaputri @atyasardadi @artkea @kamiidea @rumahayu @hijup @sarsof @aikilabyaiky ❤️❤️❤️ you guys are so generous! Kudoakan kalian rejekinya lancar selaluuuu!