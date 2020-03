Saat jalan-jalan ke Doha, Qatar jangan lupa mencicipi berbagai macam kuliner yang ada di sana. Pasti makanan itu selain lezat juga halal.

Capek jalan-jalan dari pasar tradisional Souq Waqif di Doha, Qatar, kini saatnya kamu mengisi perutmu yang kelaparan. Simak ya apa saja makanan Qatar yang mungkin cocok di lidah.

1. Machboos

Seperti dilansir dari Holiday Me, saat berkunjung ke Qatar jangan lupa mencicipi hidangan nasional Qatar yakni Machboos. Ini merupakan sup kental tradisional yang dimasak lama hingga beberapa jam. Sup itu disajikan dengan daging atau ikan, dengan sayuran. Machboos ini disajikan di atas nasi biryani.

2. Simit

Hidangan tradisional Qatar lainnya adalah Simit, yang terinspirasi dari masakan Lebanon dan Turki. Simit merupakan bagel yang dilapisi dengan biji wijen dan dilapisi dengan gula.

Simit tidak hanya menjadi menu sarapan favorit, tetapi juga merupakan makanan ringan yang enak untuk dimakan ketika kamu tidak menginginkan sesuatu yang terlalu berat. Saat makan simit ini biasanya ditemani dengan secangkir teh atau kopi. Camilan lezat ini tersedia di restoran kelas atas maupun di vendor pinggir jalan!

3. Halwa Saat jalan-jalan ke Doha, Qatar, jangan lupa untuk mencoba beberapa halwa yang lezat dan menggoda selera. Halwa terdiri dari bubur buah, gula, kacang-kacangan, kismis, dan air mawar. Ini mungkin adalah makanan penutup yang berbau enak di luar sana dan tersedia dalam berbagai rasa!