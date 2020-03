Sterilisasi Masjidil Haram akibat mewabahnya COVID-19 membuat Kakbah tampak kosong melompong. Banyak orang membicarakan kondisi Kakbah saat ini.

Salah satunya adalah artis cantik Dewi Sandra. Melalui akun Instagramnya, ia mengungkapkan isi hatinya menyaksikan Kakbah kosong,

Ujian yang paling berat adalah ujian yang tak terasa seperti ujian. Dikarenakan hati yang keras, mata yang tak mau melihat dan telinga yang sudah tak mau mendengar. Apa yang dirasakan ketika melihat gambar ini saya yakin 10000% ngga akan ada yang sama.

Untuk sebagian dari kita mungkin, ini biasa biasa saja... untuk sebagian mungkin ini termasuk ujian dari Allah untuk kami semua... dan masih ada bebagai kemungkinan interpretasi persepsi lain diantaranya... Tetapi untuk diri ini... setiap kejadian... adalah tanda bahwa manusia hanyalah mahluk yang lemah... lemah selemahnya... dan bodoh sebodohnya... dan semoga Allah dengan segala kebijaksanaan-Nya mengampuni semua dosa-dosa dan izinkan kami untuk bertobat, memperbaiki dan mendekatkan diri kepadaNya... 😓🤲🏼





N.B: Alhamdulillah masih ada yang Thawaf di lantai 2 dan 3 dan Inshaaaaaaaa Allah ini sementara dan mudah-mudahan ngga permanen... kita berdoa Allah melembutkan hati kami semua... atas segala nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya dan nikmat terbesar-Nya terindah-Nya adalah iman. If there is none left... selesailah kita...

Rupanya artis cantik tersebut merasa sedih dengan kosongnya Kakbah. Ia juga terus berdoa agar ini hanya sementara.

Rupanya artis cantik lainnya Laudya Cynthiabella memberikan komentar yang sama. "اَللَّهُ أَكْبَرُ Sediihhh banget kakaaaa," katanya memberikan komentar kepada unggahan Sandra Dewi tersebut.

Namun para netizen berusaha menenangkan hati mereka dengan menjelaksan bahwa sterilisasi Masjidil Haram hanya sementara. Nanti Kakbah juga akan ramai kembali. Memang sterilisasi ini membuat Kakbah sangat kosong melompong alias sepi. Ini merupakan pemandangan yang tampak aneh bagi umat Islam dunia. Tak nampak jamaah umrah yang biasanya berjubel mengelilingi Kakbah. Pemerintah Arab Saudi benar-benar serius dalam membersihkan dan strerilisasi Masjidil Haram demi melindungi para jamaah dari penyebaran COVID-19.