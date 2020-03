Minat perempuan pada kemeja saat ini semakin meningkat. Selain karena praktis, mengenakan kemeja terlihat lebih santai tapi tetap modis. Selain itu, kemeja cocok untuk dikenakan oleh semua perempuan baik yang non hijab maupun yang berhijab.

Namun, sebagian hijabers masih enggan untuk mengenakan pakaian kasual karena khawatir dianggap kurang sopan. Oleh karena itu, Okezone akan memberikan referensi gaya hijab yang cocok dipadupadankan dengan kemeja agar look kamu semakin modis. Dilansir dari laman instagram pada Jumat (6/3/2020), simak deretannya berikut ini ya.

Hijab segi empat dengan kemeja kotak-kotak

Kali ini, Zeezee Shahab mengenakan hijab segi empat berwarna hitam dengan kemeja kotak-kotak putih hitam yang bisa kamu sontek. Hijab ini dimasukkan ke dalam inner berwarna senada agar terlihat lebih rapi.

(Foto : @zeezeeshahab/Instagram)

Untuk bawahannya, Zeezee Shahab mengenakan celana panjang hitam dengan motif kotak-kotak yang senada dengan kemejanya di bagian pergelangan kaki. Agar semakin terlihat modis, Zeezee mengenakan sneaker warna hitam. Gaya hijab ini cocok banget buat hangout di kafe bareng sahabat ataupun pacar.

Tunik dan jeans

Masih dari Zeezee Shahab, kali ini dia mengenakan kemeja tunik berwarna off white yang dipadupadankan dengan jeans. Zeezee Shahab yang mengenakan hijab segi empat berwarna biru ini tidak diikat sepenuhnya karena dia sudah mengenakan ciput berwarna hitam.

(Foto : @zeezeeshahab/Instagram)

Agar makin kasual, Zeezee Shahab mengenakan sneakers berwarna putih yang bergaris merah. Gaya hijab ini cocok banget buat hangout ke berbagai tempat wisata.

Biggy pants dengan kemeja polos

Kali ini Okezone akan memberikan referensi gaya hijab dari Meirani Amalia untuk kamu sontek. Kali ini Meirani mengenakan kemeja oranye polos dengan biggy pants off white. Untuk sepatunya, dia mengenakan sneakers wedges yang senada dengan celananya.

Meirani juga mengenakan pashmina yang senada dengan kemejanya dengan inner berwarna hitam. Supaya makin kece, tak lupa dia membawa sling bag dan mengenakan jam tangan. OOTD (Outfit of the Day) ini cocok banget buat nge-mall.

Pashmina dengan tunik

Masih dari Meirani, kali ini dia mengenakan pashmina bewrana kuning mustard dengan kemeja tunik senada. Untuk bawahannya, dia mengenakan celana bahan berwarna putih.

Supaya terlihat makin manis, dia menyematkan tas bambu di tangan mungilnya. Selain itu, Meirani juga mengenakan flat shoes yang warnanya hampir sama dengan kemeja. Gaya hijab semi formal ini cocok digunakan untuk ngantor ataupun sekedar berjalan-jalan di mall.