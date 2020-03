JIKA kamu sedang merasa cemas saat berita pandemi virus Corona menyebar, pilihan mengganti tampilan warna busana dan hijab bisa sedikit memberi ketenangan.

Okezone punya rekomendasi padu padan gaya hijab bernuansa biru yang menenangkan. Pilihan warna biru yang memberikan efek stabil nan menenangkan berasal dari teori Carl Gustav Jung tentang pengaruh warna terhadap psikologi manusia.

Psikolog ternama dari Swiss ini menjadikan warna sebagai alat penting dalam prosedur psikoterapi. Lantaran ia meyakini setiap warna punya makna, potensi, dan kekuatan untuk memengaruhi. Bahkan menghasilkan efek tertentu pada produktivitas, emosi, hingga perubahan suasana hati seseorang. 

Padu padan cantik kasual bernuansa biru diperlihatkan para selebritis di akun Instagram-nya. Kecantikan disertai ketenangan menghadapi situasi tak menentu pun terpancar.

1. Gaya Kasual Zaskia Adya Mecca 

Ibu empat anak ini memang kerap tampil kasual dengan pilihan fashion berwarna biru. Tengok saja postingannya di Instagram. Zaskia mengajak anaknya, Bhre jalan-jalan dengan mengenakan blus biru muda dipadankan dengan jilbab putih yang senada dengan kaos dalaman serta celana jins belelnya. Statusnya pun berpasrah diri menghadapi kondisi penuh ketidakpastian akibat virus Corona.

2. Outfit Flip the Switch ala Rachel Vennya

Influencer fashion hijab Rachel Vennya mengisi masa Work From Home bersama suami dan anak laki-lakinya. Ia menyempatkan main TikTok dan berfoto bareng dengan baju seragam bertema Flip the Switch.

Jahitan asimetris dengan pola kain kontras membuat baju keluarga muda ini terlihat ceria. Pola utama bergaris ala zebra berwarna biru dipadukan dengan motif dedaunan abstrak berwarna tosca, jingga, dan coklat. Jilbab hitam yang netral makin menguatkan kesan Rachel sosok yang mampu membawa kebahagiaan di tengah keluarganya.

3. Blue Leaf Shirt Meisya Siregar nan Elegan

Istri musisi Bebi Romeo ini ikut posting fashion kala merasakan dampak virus Corona. Sembari update status di Instagramnya @meisya_siregar, ia memajang foto cantiknya untuk memenuhi hasrat beraktivitas bak sosialita. "Shopping? Online. Sedekah? Online. Kerja? Online. Belajar? Online. Earth needs the break. Human needs to break," tulis Meisya di statusnya.

Mantan Gadis Sampul ini memang terlihat elegan dan tenang mengenakan tunik bermotif dedaunan berwarna biru. Ia memadukannya dengan hijab navy instan dan celana pensil putih yang senada dengan warna high-heels.