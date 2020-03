SALAH satu keistimewaan bulan Sya'ban adalah pada waktu ini turun perintah agar Muslim bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini pula yang membuat Sya'ban dikenal sebagai bulan shalawat.

Dilansir dari laman Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah (JATMAN), Selasa (31/3/2020), Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan pada hakikatnya shalawat bukan demi memberikan syafaat bagi Nabi Muhammad, tapi sebagai balas jasa atas budi baik, anugerah, perjuangan, keutamaan, dan keihsanannya kepada umat manusia.

Sementara Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi dalam kitab Ma Dza Fi Sya’ban memaparkan sejumlah keutamaan shalawat yang perlu diketahui, di antaranya:

Pertama, Rasulullah Berdoa Kepada yang Bershalawat

Dari Anas bin Malik, Rasul bersabda: “Siapa yang bershalawat kepadaku, shalawatnya sampai padaku, dan aku bershalawat padanya (mendoakannya) dan dicatat baginya sepuluh kebaikan” (HR. Thabrani dalam Kitab Al Awsath).

Kedua, Allah Memberikan Rahmat Sepuluh Kali Lipat

Siapa yang bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw, maka Allah bershalawat (memberikan rahmat) kepadanya sepuluh kali lipat sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ashabus Sunan.

Ketiga, Malaikat Turut Mendoakan yang Bershalawat

Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda: perbanyaklah bershalawat padaku di hari Jum’at. Malaikat Jibril barusan mendatangiku dari Tuhannya. Kemudian, Jibril berkata: Tidaklah seseorang bershalawat kepadamu satu kali, kecuali aku dan para malaikat bershalawat (mendoakannya) sepuluh kali baginya. (HR. Thabrani).

Dalam hadis lain disebutkan, siapa yang bershalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah dan para malaikat-Nya bershalawat padanya tujuh puluh kali ( yakni memberikan rahmat dan mendoakan serta memohonkan ampun). (HR. Ahmad)

Keempat, yang Bershalawat Diangkat Derajatnya, Ditambah Kebaikannya, Dihapus Keburukannya

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An Nasai, At Thabrani, Al Bazzar. Nabi Muhammad bersabda: “Siapa yang bershalawat kepadaku dari umatku serta tulus dari qalbunya, maka Allah membalas shalawatnya sepuluh kali, Allah angkat sepuluh derajat, Allah catatkan baginya sepuluh kebaikan, dan Allah hapuskan baginya sepuluh keburukannya sebagaimana tercantum dalam kitab At Targhib.