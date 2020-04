View this post on Instagram

:: selamat pagi :: selamat pagi burung-burung yang ramah selamat pagi dunia yang lelah selamat pagi manusia yang kalah. sudah cukupkah kalian istirahat melepas lelah setelah sekian lama terbang berputar-putar tak tentu arah sudah cukupkah kalian merenungkan hakikat diri dan tujuan hidup kalian atau masih saja ada yang ingin kalian tuntaskan untuk apa? ⚘ Keterangan Video: rekaman sederhana --melalui HPku-- saat teman-teman kecilku mengunjungiku dan memperagakan bagaimana mereka bebersih dan 'menjaga jarak'.