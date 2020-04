View this post on Instagram

Stop sambat!!! Perbanyak taubat dan sholat Insya Allah selamat. Sedih karena kehilangan sesuatu itu manusiawi, tapi percayalah, Allah sedang menyediakan hadiah terbaik untukmu yang sabar dan ikhlas Ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita untuk memikirkan jalan keluar hingga penat, Allah hanya meminta kita sabar dan shalat. #stopsambat