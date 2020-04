RACHEL Maryam mengumumkan kabar bahagia. Aktris sekaligus politikus itu kini tengah mengandung anak ke-2. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini juga terkenal dengan gaya hijabnya yang rapi dan modis.

By the way, seperti apa sih gaya hijab Rachel Maryam? berikut ulasan Outfit od the Day (OOTD) istri dari Edwin Aprihandono yang diambil dari akun instagram @rachelmaryams, Selasa (14/4/2020),

Dress brukat silver

@rachelmaryams

Pada postingan instagramnya kali ini, Rachel Maryam terlihat mengenakan dress brukat dengan nuansa silver yang dipadukan dengan celana berwarna senada. Penampilannya pun semakin anggun dengan sepatu high heels dengan hiasan seperti permata.

Di sisi lain, ia juga mengenakan hijab pink dengan ciput abu-abu yang tersemat di dalamnya. Tak lupa ia juga membawa sling bag berwarna nude.

Blouse biru kotak-kotak

@rachelmaryams

Selanjutnya, Rachel terlihat mengenakan blouse biru laut dengan motif kotak-kotak yang bernuansa kuning. Ia memadukan blouse tersebut dengan celana panjang off white.

Berpose di sekitar bunga-bunga, ia juga terlihat mengenakan flat shoes yang memiliki warna senada dengan celananya. Ia juga mengenakan kacamatam hitam yang modis dan kece. Sebagai hijabers, ia juga terlihat mengenakan hijab segi empat yang memiliki warna senada dengan blousenya.

Tunik kotak-kotak @rachelmaryams Terakhir, Rachel memperlihatkan gaya hijabnya saat ia tengah berada di Kolombia. Ia terlihat mengenakan tunik kotak-kotak yang dipadukan dengan legging hitam. Tak lupa, ia juga menambahkan outer berwarna putih. Wanita ini juga terlihat mengenakan sneaker dan sling bag yang memiliki warna senada, yakni merah bata. Selain itu, politikus ini juga mengenakan hijab dan inner bernuansa hitam