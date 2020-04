View this post on Instagram

TALBIYAH DALAM KESENDIRIAN Tuhan, Engkau sepikan tempat-tempat kesibukan kami Engkau sunyikan tempat kami membanggakan jumlah kelompok kami Bahkan Engkau senyapkan rumah-rumahMu yang selama ini kami ramaikan hanya untuk memuja diri-diri kami -- MengingatMu pun demi kepentingan kami sendiri. Tuhan, Bila ini bukan karena kemurkaanMu kami tidak peduli Bila ini karena cinta dan rinduMu kepada kami Bimbinglah kami untuk segera datang, Tuhan, memenuhi PanggilanMu Terimalah. LabbaiKa Allahumma labbaiKa labbaiKa lã syariika laKa labbaiKa Innal hamda wanni'mata laKa walmulk lã syarìika laKa. 23. 07. 1441 / 18. 03. 2020