Di tengah wabah virus corona, terdapat hal yang luar biasa. Tampak sebuah papan reklame bertuliskan tiga pesan Rasulullah SAW menasihati penduduk setempat cara mencegah penyebaran virus corona.

Reklame yang berisi nasihat Rasulullah SAW ini terpasang di Chicago, Amerika Serikat (AS). Rupanya Gain Peace AS yang memasang reklame yang menyejukkan hati tersebut.

Reklame itu berisi cara Nabi Muhammad menangani wabah semasa hidupnya. Pesan itu sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menangani wabah Covid-19 saat ini.

Tiga pesan yang tertulis di papan reklame antara lain:

1. Sering-seringlah mencuci tangan

2. Jangan tinggalkan daerah yang terinfeksi

3. Jangan mengunjungi daerah yang terinfeksi

Isi pesan Rasulullah SAW yang dipasang di reklame itu sesuai sabdanya,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari).

Seperti dilansir dari Al Araby, Selasa (21/4/2020) pesan tersebut didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang sudah tersebar lebih dulu di media sosial sejak wabah virus corona menyebar di seluruh dunia.

"Jangan mencampurkan orang yang sakit dengan orang sehat," pesan Nabi Muhammad yang beredar di medsos.

Saat ini, virus corona telah menginfeksi 792.938 orang di AS dan menyebabkan 42.518 kematian. Sedangkan secara global virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 telah menjangkiti 2.490.096 orang, dan 170.561 di antaranya meninggal. Chicago sendiri merupakan tempat banyak muslim bermukim. Rumah pertama yang lain bagi imigran muslim di AS antara lain Chicago, Illinois, di mana beberapa orang menyatakan jumlah muslim yang tinggal disini pada awal 1900-an adalah yang terbanyak di antara kota-kota lain di AS. Disebutkan lebih dari 40 kelompok muslim telah berdiri di kawasan Chicago.