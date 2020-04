SELEBRITI Wynne Frederica atau Chacha Frederica mengungkapkan rasa cintanya kepada sang ibunda melalui sebuah postingan di Instagram. Unggahan tersebut menuai pujian dari sejumlah netizen.

Mereka ikut merasakan hubungan kedekatan Chacha Frederica dengan ibunya, Hera Sudiyar. Apalagi Chacha Frederica berhasil mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya melalui sebuah pesan yang luar biasa.

"MasyaAllah ... My mother, my love .. the one yang enggak pernah capek ngurusin aku, perhatiin aku, dari hal besar sampai hal kecil, sayangin aku, selalu jadiin aku prioritas nomor satunya (walau sayangnya seimbang juga sih untuk kakak-kakakku) yang lebih sakit hati kalau aku disakiti orang, yang selalu jagain aku," tulis Chacha Frederica pada keterangan foto.

Chacha Frederica menambahkan, dibalik kelembutan dan kasih sayangnya, Hera Sudiyar adalah sosok ibu yang sangat tegas. Dia tidak pernah segan-segan menegur atau memarahi Chacha Frederica bila melakukan kesalahan.

"Tegas tegur/marahin aku kalau aku salah (jadi bikin aku mikir gak seenak-enaknya saja, walaupun saat itu pasti biasanya aku nangis2, tapi iya aku jd mikir lebih panjang setelahnya), yang maunya aku selalu happy dan tersenyum, gak pernah capek doain aku," ungkapnya.

Chacha Frederica kemudian menceritakan bahwa masakan ibunya selalu berhasil membuatnya rindu. Bahkan, meski hanya untuk sekadar menikmati olahan es teh manisnya saja. "Yang masakannya paling aku doyan, yang es teh manisnya aja klo mama yg bikin rasa beda, gak tau knp enak bgt buat aku ...hihii. My loving caring mother ; yg cintanya, kebaikannya gak pernah bs aku balas dgn apapun walaupun sampai habis darahku..," kata Chacha. "I love you so much mommy ... semoga Allah memberikan kita semua keselamatan dunia akhirat yaa mommyku sayang .. Alhamdulillahirobilalamin.. bahagia & sangat beruntung sekali bs jadi anaknya mama #motherdaughter #truelove," tutupnya. Masih dalam unggahan yang sama, Chacha Frederica juga membagikan serangkaian potret dirinya bersama sang ibunda tercinta. Di foto ini, Chacha Frederica tampil cantik mengenakan hijab dan pakaian Muslim bernuansa pastel, lalu disempurnakan dengan makeup bergaya flawless. Sementara Hera, tampak stunning dalam balutan hijab berwarna putih dan baju gamis bernuansa navy dengan aksen polkadot. Kedekatan ibu dan anak ini semakin terasa begitu kuat berkat pose yang mereka tampilkan. Benar-benar hangat dan penuh kasih sayang. Unggahan tersebut sontak menuai pujian dari sejumlah netizen. Hingga berita ini dituliskan, sudah lebih dari 34 ribu netizen yang menyukai foto Chacha. Mereka juga berbondong-bondong menyerbu kolom komentarnya. "So sweeettttt.. Sehat-sehat ya mommy sama ka caca," tulis akun sashabilakarim. "Masyaa Allah.. sama-sama cantik hadi makin rindu ibuk di Malang, nggak boleh mudik hiks," tulis akun sofyanitaw. "Sehat selalu untuk mamanya ya ka. dan semoga dilancarkan nanti persalinannya tanpa ada kendala apapun. Aamiin," tulis akun leny_anita210715.