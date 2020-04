KETIKA seorang muslimah lebih banyak di rumah saat wabah Corona, keinginan berhias diri kadang naik turun. Kegiatan mengurus suami dan anak diselingi urusan pekerjaan kantor terkadang menyurutkan hasrat bersolek tadi.

Sejatinya, Rasulullah pernah ditanya tentang perempuan terbaik, beliau pun menjawab,“Yaitu, perempuan yang jika dilihat suaminya maka suami akan bahagia; menaati suaminya jika disuruh, dan tidak menentang suaminya pada dirinya dan hartanya dengan tindakan yang dibencinya.” (HR Nasa’i).

Beliau juga bersabda: “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. ” (HR Muslim).

Nyatanya, bersolek menjadi pemicu kebahagiaan. Ketika seorang laki-laki menemui istrinya, ia mendapatinya dalam keadaan cantik dan wangi serta mengenakan pakaian terindah yang dimilikinya, sehingga ia akan menjauhkan dirinya dari memandang perempuan lainnya. Demikian pula suami, ia harus berhias dan memperindah penampilan dirinya karena istri juga akan menyukai hal-hal yang disukai suaminya dari dirinya. Allah SWT berfirman:

“… dan (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut …” (al-Baqarah: 228).

Hijabers cantik ternyata banyak mempraktikkan anjuran atau sunnah Rasulullah tersebut. Meski di rumah saja karena Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB, penampilan tetap yang utama.

1. Make Up Lengkap Zaskia Adya Mecca

Istri sutradara Hanung Bramantyo ini merasa netizen keheranan terhadap tampilannya di media sosial selama PSBB. Zaskia pun menirukan komentar netizen terhadap tampilan rapinya. "Pasti aja pada komen.. “Iaa, ko rapi amat bajunya?! Dandan ya?! Mau kemanaa?!”

“Ga kemana2 lahh dirumah aja”

“Tapi ko lengkap eyeliner-mascara-lipstick sampe alis?!”

Selama di rumah, ibu empat anak ini membiasakan diri sehabis mandi untuk memakai baju rapi dan menyemprotkan parfum. Ia menyarankan muslimah lainnya melakukan hal serupa karena tampil menarik di hadapan suami berpahala.

"Bukannya sunnah kita sebagai istri itu dandan, wangi, rapih justru buat suami ya? 😁 disitu yang ada pahalanya... nah lockdown gini kan suami dirumah terus, 24jam setiap hari loh... malah ini momentnya kita berusaha tampil menarik! Cantik, wangi, bersih juga rapih.. met dandaaaan," tulis Zaskia di akun Instagram @zaskiaadyamecca.

2. Well-Dressed Outfit Alyssa Soebandono





Hampir setiap hari istri aktor Dude Herlino ini mengunggah fotonya di akun Instagram @ichasoebandono. Ia selalu memilih baju gamis bercorak kembang dengan make up tipis.

Bahkan saat di dapur pun pesinetron ini memakai high-heels putih dengan terusan gamis bermotif bunga besar warna putih, biru, dan jingga. Gincunya terlihat merah menyala kontras dengan jilbabnya yang berwarna abu-abu muda. Nampak ia mengaduk whisker di dapur.

"Jadi, siapa bilang tak bisa masak dengan high heels dan well-dressed outfit?Fun fact: Berpakaian rapih adalah kunci. (Untuk saya)," ungkap Alyssa bangga dengan tampilannya selama di rumah.

3. Alis Cetar Tanpa Cukur Indri Giana

View this post on Instagram make up tanpa bulu mata and no cukur cukur alis yaaa.. tekhniknya penting bgt agar alis keliatan rapi dan keliatan kaya dicukur padahal nggak..🧐 A post shared by Indri giana (@_indrigiana_) on Apr 21, 2020 at 2:22am PDT

Sebanyak 7.800 likes dari netizen meluncur buat istri ustadz Riza Muhammad. Gara-gara ibu dua anak ini mengunggah gambar bergerak di akun @indrigiana .

Pesinetron ini bangga karena tampilannya wow selama di rumah. Ia berhasil membuat efek make up simpel dengan hasil maksimal. "Tanpa bulu mata and no cukur cukur alis yaaa.. tekhniknya penting bgt agar alis keliatan rapi dan keliatan kaya dicukur padahal nggak," tulis Indri.