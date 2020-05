WANITA merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang mulia. Wanita memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Islam sangat menjaga harkat, martabat seorang wanita.

Wanita yang mulia dalam Islam adalah para muslimah yang salihah. Di dalam sebuah hadits disebutkan:

اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

Artinya: “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah isteri yang shalihah.” (HR Muslim dari Abdullah bin Amr).

Dalam sejarah islam, terukir ada empat wanita yang disebut-sebut sebagai wanita terbaik sejagat raya. Dalam Al Al-Bidayah wa Al-Nihayah, tercatat keempat wanita terbaik tersebut adalah Maryam (ibunda nabi Isa AS), Asiyah (istri Fir'aun), Sayidah Khadijah (istri nabi Muhammad SAW), serta Fatimah (putri Rasulullah SAW).

Rasulullah saw bersabda : "Sebaik-baiknya wanita di jagad raya ini ada empat : Maryam (ibunda Nabi Isa as), Asiyah (istri Fir'aun), Khadijah (istri Nabi Muhammad saw) dan Fatimah (putri Nabi Muhammad saw), dan penghulu seluruh jajaran kaum wanita di surga adalah Fatimah." (Al-Bidayah wa Al-Nihayah 1/516-517).

Ketua Ikatan Sarjana Quran Hadist Indonesia Ustadz Fauzan Amin membenarkan atas kesalehan empat wanita tersebut. Terlebih Maryam, namanya juga banyak disebut-sebut di dalam Alquran. "Tidak diragukan 4 wanita itu kesholehahannya. Bahkan nama Maryam itu banyak dikutip ayat Alquran. Begitu juga Asiyah istri Fir'aun," terang ustadz Fauzan saat dihubungi Okezone pada Rabu (6/5/2020). "Sementara Khodijah al Kubro banyak hadist yang menjelaskan soal kebaikannya," lanjut Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan juga menjelaskan, yang di maksud sempurna kata sebagian ulama adalah sempurna pada zamannya. Terbuka kemungkinan ada lagi wanita lain yang memiliki sifat-sifat seperti mereka di zaman ini, wallahu'alam. Namun, Ustadz Fauzan mengatakan, status hadist Al Al-Bidayah wa Al-Nihayah tergolong sebagai hadist yang dhoif (lemah) karena ada selah satu perowinya yang bernama Husain bin Muhammad Fanjawaih sering meriwayatkan riwayat mungkar (bagian dari ketegori lemah). "Hadist di atas statusnya lemah perowinya. Sementara materi atau matan (teks) hadist itu saling menguatkan dengan dalil-dalil yang lain," pungkasnya.