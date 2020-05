PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menunjuk seorang Muslim dokter sebagai kepala program pencarian vaksin untuk corona virus disease atau covid-19. Ia adalah Dokter Moncef Slaoui, warga negara Amerika Serikat keturunan Belgia.

Dia bakal menjadi kepala penelitian untuk program Operation Warp Speed gagasan Trump yang bertujuan mengembangkan vaksin covid-19 dan bekerja secepat mungkin.

Dalam sebuah konferensi pers pada hari Jumat lalu di Gedung Putih Rose Garden, Trump menyebut Slaoui sebagai salah satu ahli vaksin terkemuka di dunia.

Recent data "made me feel even more confident" that a vaccine will be available by the end of 2020, Dr. Moncef Slaoui says. pic.twitter.com/ToAVI5ksHw — The White House (@WhiteHouse) May 15, 2020