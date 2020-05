MODEL baju abaya buat Lebaran rasanya sudah biasa. Jenis baju yang banyak dikenakan oleh perempuan Timur Tengah itu ternyata menjadi pilihan para hijabers Tanah Air.

Abaya untuk bergaya kala Idul Fitri memang nyaman dan bisa dikenakan oleh semua kalangan, baik remaja, ibu rumah tangga sampai paruh baya. Nah, di kalangan selebritis terlihat tren abaya dengan motif monogram.

Uniknya lagi, abaya yang melekat dengan model maxi dress kini dimodifikasi menjadi semacam jumpsuit. Simak akun Instagram mereka berikut ini buat mengulik lebih jauh abaya monogram.

1. Pesona abaya ibu hamil

Pesinetron Citra Kirana yang tengah hamil empat bulan memang kerap membagikan foto-foto selfie ataupun foto kompakan bareng sang suami Rezky Aditya.

(Baca Juga : 4 Inspirasi Hijab Cantik dengan Kaftan yang Bisa Kamu Tiru)

Khusus edisi jelang Lebaran, pemilik akun @citraciki pamer pesona kecantikannya dengan menggunakan abaya monogram. Meski hanya selfie di depan kaca rias, ia tampil flawless dengan pashmina hitam senada dengan abaya beraksen monogram olive blue di lengan serta dalamannya. "Bumils ready for lebaran," tulis Citra di caption-nya.

2. Gaya kekinian mama muda Alyssa Soebandono

Lebaran menjadi momen bahagia buat istri aktor Dude Harlino ini. "Masih kupantau. Hai, kue lebaran," begitu tulis Alyssa di akun Instagramnya @ichasoebandono.

(Baca Juga : Ini yang Dilakukan Iblis di Hari Raya Idul Fitri)

Selain kue Lebaran, perempuan 28 tahun ini nampak sudah siap dengan baju baru. Ia memilih abaya monogram biru terang dengan list warna senada di lengannya. Tak lupa pashmina serta kacamata hitam melengkapi riasan wajah glowing peach ibu dua anak ini.

Pose santainya di sofa menampakkan Alyssa sangat santai menjalani hidupnya seperti masih gadis belia.

3. Supermodel abaya ala Meisya Siregar





Hijaber berusia 41 tahun ini menikmati masa menyambut Lebaran dengan gaya maksimal meski di rumah saja. Dibantu sang suami, Bebi Romeo, Meisya berpose ala supermodel dunia.

Buat melengkapi sesi foto edisi Lebaran, ia memilih abaya monogram wana hitam dan putih koleksi desainer Vivi Zubedi. Yang menarik, Meisya berhasil menyegarkan nuansa klasik jumpsuit abaya tadi dengan memadukannya bersama high heels warna merah cabe. Agar lebih amazing, ibu tiga anak ini menyematkan kacamata hitam yang senada dengan jilbab hitamnya. Saking antusiasnya, Meisya mengungkapkannya di caption Instagram @meisya_siregar:

" I miss photoshoot. Thanks My Love @bebi_romeo for always make me happy to be your “ supa model “