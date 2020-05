PANDEMI global corona virus disease (covid-19) memberikan dampak kepada semua orang hampir di seluruh negara di dunia. Mulai gangguan aktivitas sosial hingga ekonomi. Salah satu negeri yang turut merasakan efek wabah virus corona adalah India.

Berdasarkan data hingga hari ini, terdapat 125.149 kasus konfirmasi positif terpapar virus corona di sana, 51.824 sembuh dan 3.728 meninggal. Pemerintah India pun memberlakukan penutupan total (lockdown) untuk mencegah persebaran covid-19 menjadi lebih luas.

Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah Muslim relawan memberikan bantuan kepada rakyat India yang terdampak wabah covid-19. Mereka memberikan segala macam kebutuhan, mulai makanan, pakaian, hingga sarana pendukung mainan untuk anak-anak.

Indian daughters Helping the needy by getting out from the house in this #COVIDー19 crisis.

Salute sisters ❣️ #MuslimSaviours pic.twitter.com/7BGEy5f7AW