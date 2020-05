View this post on Instagram

Alhamdulillah... walaupun Ramadhan & Lebaran kali ini bener-bener berbeda banget dari tahun2 sebelumnya karena adanya wabah covid-19 yg mengharuskan kita u/ di rumah aja. Tapi, Ramadhan dan Lebaran tahun ini ngga kalah spesial. Karena ini adalah ramadhan dan Lebaran pertamanya @mastercorbuzier jadi walau enggak bisa silahturahmi kemana mana... tapi Lebaran kali ini bagi aku bener2 bermakna banget πŸ™πŸΌπŸ•Œ insha Allah kita diberi umur panjang u/ bertemu Ramadhan dan Lebaran tahun depan, dan insha Allah tahun depan bisa kumpul keluarga besar πŸ₯° Amin πŸ™πŸΌπŸ˜‡ . . . Ps: ini gaya gayaan aja ootd ala ala mau silahturahmi, pdhl cuman depan rumah foto masuk lagi 🀣 so here's my deetz for day-1 Raya outfit! Dress kaftan by @callathelabel . Coco Chanel bag & Valentino mules from @a2.luxe.id . . . . #lebaran #lebaran2020 #lebaran1441h #ootd #ootdindo #callaforraya