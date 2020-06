View this post on Instagram

Dari SMA aku emang hoby banget cari style yang menurut aku nyaman.. soalnya kl nyaman bawaannya pede aja.. waktu sekolah dl aku sama temen sebangku aku @nurulsetianing hoby banget cari style ke sekolah yang kita nyaman, pede, dan ga jarang jd trend di sekolah.. mulai dr pake sepatu balet yang modelnya ga biasa, pake pin di kemeja (padahal tujuannya buat nutupin supaya ga kebuka saking pake seragamnya ketat bgt), rok rempel sekolah yg sering bgt kena razia gara2 ketat kita lepas jaitan tengah sampe atas supaya ga ketat (soalnya orang tua kita pasti marah kl kita minta beli seragam mulu gara2 di razia), 🤣🤣 pake sweater 3/4 , pake rok rempel panjang, dll.. . . Ga heran skrg @nurulsetianing lunya usaha hijab @raia_id .. happy bgt dikirimn.. bukan karna bramd punya sahabat tp karna mulai dr modelnya, bahannya aku bgt sih.. yaah ga salah lah selama kita SMA lumayan satu selera soalnya.. dan pas dikirimin aku posting di story aku.. @ramita_nasution bilang dia pernah dikirimin dan dia jg suka.. naah pas dress ini mau launching, mita langsung heboh hub aku buat pesen.. kenapa seheboh itu? Soalnya ini baju cepet bgt abisnya.. dan untung udah pesen duluan soalnya pas mua beli via web usah sold out 😭😭.. . . Tengkyu iya nyong udah sisain, dan kirimin.. sukses yaahh usahanyaaa🖤.. . . Monmaap captionnya panjang soalnya sambil mengenang masa SMA.. alias curhat😁😁