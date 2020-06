DI TENGAH mewabahnya virus corona (Covid-19) sangat dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan mengurangi aktivitas yang menghimpun banyak massa. Tantri Namirah, adik ipar Zaskia Adya Mecca, juga turut mengurangi aktivitas di luar.

Terhitung sudah dua bulan lamanya, Tantri Namirah melakukan segala aktivitasnya di rumah. Ketertarikan Tantri di bidang fashion tentunya sangat tergambar dari bagaimana ia memadupadankan outfitnya.

Ia aktif membagikan paduan fashion hijab yang unik dan nyentrik di media sosial. Bahkan di masa karantina ini ia tetap berkreasi tampil all out dalam aktivitas photoshoot sederhana di berbagai spot di rumahnya.

Berikut 4 gaya home work stylish Tantri Namirah, dilansir dari akun Instagram @tantrinamirah.

1. Mencuci baju masa kini

Tampilan nyentrik Tantri terlihat pada sebuah potret yang ia sebut sebagai mencuci baju masa kini. Seraya membawa keranjang laundry putih miliknya, ia berpose dengan mengenakan kaos berwarna kuning yang dipadukan dengan celana oranye.

Penampilannya semakin eyecatching dengan mengenakan outer bercorak lingkaran yang nampak serasi dengan keseluruhan outfitnya. Tak lupa, ia memakai kacamata agar tak merasa silau. Sepatu boots putih miliknya membuat tampilannya kian sempurna.

2. Mix and match tabrak warna

Diambil dengan berlatarkan dapur, Tantri terlihat keren dengan blus oranye yang nampak serasi dengan paduan rok lipit tiga warna.

Dengan berpose dikelilingi buah-buahan, kesan out of the box juga ia ditonjolkan melalui blazer stripe bernuansa biru kuning yang dikenakannya. Boots putih yang dipakainya seolah menjadi andalan di setiap penampilannya.

3. Chic dengan nuansa monokrom Istri, Haykal Kamil ini terlihat menarik dengan outfit dominan monokrom yang dikenakannya. Memakai kaos panjang motif smoky, ia memadukannya dengan outer polkadot hitam putih dengan corak leopard di bagian kantung dan lengan. Tampilannya kian chic dengan celana two-sides berwarna hitam putih serta sepatu boots bermotif checkerboard. Tak ketinggalan, kacamata hitam pun ia kenakan yang matching dengan jilbab segi empatnya tersebut. 4. Cute feminine look Dengan gaya seolah menyiram tanaman, Tantri tampil mengenakan kemeja motif kotak dengan warna pastel yang manis. Kesan feminin ditonjolkan dengan bawahan berupa rok tile beraksen rumbai. Perempuan 30 tahun ini memilih jilbab segi empat berwarna putih untuk kesan lebih lembut dan netral pada keseluruhan penampilannya.