LONDON - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) United Kingdom sepakat untuk tingkatkan kolaborasi program-program strategis dan bantuan kemanusiaan.

Hal ini diungkapkan Counsellor Penerangan dan Sosial Budaya KBRI London, Hartyo Harkomoyo dalam Silaturahmi Virtual Halal bi Halal Nahdliyyin United Kingdom, Minggu 7 Juni 2020.

Agenda Silaturahmi Virtual itu dihadiri jajaran pengurus PCINU United Kingdom, Muslimat UK, Gusdurian UK, PPI UK, perwakilan Kibar, komunitas pengajian, dan beberapa diplomat muda.

Di antara pengurus yang hadir yakni KH. Didiek S Wiyono (Rais Syuriah PCINU UK), Ruly A Santabrata (Katib Syuriah PCINU UK), Shandy Adiguna (Ketua PCINU UK), Munawir Aziz (Sekretaris PCINU UK), Yayah Indra (Ketua Muslimat UK), Putera Utama (Wakil Ketua PPI UK), Fahmi (Ketua KIBAR UK), Ustadz Achmad Farid (University of Leeds) dan beberapa perwakilan komunitas pengajian se-Inggris Raya. Silaturahmi virtual ini dimoderatori oleh Idham Effendi (the University of Sheffield).

Hartyo Harkomoyo menyatakan pentingnya kolaborasi antar lembaga. "Saya ingin merefresh pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI, Ibu Retno L Marsudi dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj pada Mei 2020 lalu. Pesan yang disampaikan bahwa penting untuk berkolaborasi dan memperkuat diplomasi," ungkapnya.

Counsellor Penerangan dan Sosial Budaya KBRI London itu menyampaikan pentingnya diplomasi kebangsaan. "Diplomasi itu menyatu di setiap semangat Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita di luar negeri, saya rasa naluri kita semua untuk mempromosikan hal-hal baik mengenai negara kita."

"Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman NU di UK. Di tengah pandemi, teman-teman telah menunjukkan solidaritas yang kongkret dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah," jelas Hartyo.

Ia menambahkan, bahwa KBRI London sudah bekerjasama dengan PCINU UK dan akan terus meningkatkan kolaborasi. "Saya merasa senang bersilaturahmi dengan keluarga PCINU UK, muslimat dan Gusdurian di Inggris Raya. Tentu, kami dari KBRI London akan mendukung kegiatan yang dirancang bersama. Kami juga mengharap dukungan dari teman-teman semua untuk memperkuat diplomasi Indonesia." Ketua PCINU United Kingdom, Shandy Adiguna menyatakan bahwa Nahdliyyin di Inggris Raya selama ini berkomitmen untuk program kemanusiaan dan dakwah Islam Nusantara di Eropa. "Kami telah menjalankan beberapa program kemanusiaan, serta menyiapkan kolaborasi dengan komunitas Kristen dan Yahudi di Inggris Raya untuk program strategis. Dengan KBRI London, dalam waktu dekat akan menyalurkan lagi bantuan kemanusiaan, serta dukungan terhadap WNI di Inggris Raya yang terdampak Covid-19," terang Shandy. PCINU United Kingdom, NUCare-LAZISNU UK, Muslimat, Gusdurian UK, juga bekerjasama dengan PPI United Kingdom dan beberapa komunitas muslim dan lintas agama di Inggris Raya untuk program-program kemanusiaan, charity dan bantuan sosial.