MENGENAKAN balutan busana muslim tidak membatasi para hijabers muda untuk tetap tampil trendy dan kekinian. Padu padan yang menarik dalam sebuah penampilan secara tidak langsung memberikan ciri khas tersendiri bagi para penggunanya.

Di antaranya ialah Sivia Azizah, nama yang sudah tak asing lagi khususnya bagi kalangan anak muda. Selain dikenal karena keikutsertaannya pada ajang pencarian bakat di masa kecilnya, mantan personil girlband Blink ini juga diketahui memiliki tampilan hijab boyish style yang unik sehingga banyak menginspirasi gaya hijabers masa kini.

Dikutip Okezone dari akun Instagram @siviazizah, berikut 3 inspirasi hasil mix and match bertemakan boyish style ala Sivia Azizah.

1. All-out dengan blazer

Paduan kemeja motif leopard dan celana jeans oversized semakin all-out dengan dilapisi blazer hitam. Hijab hitam berbahan jersey menjadi andalan Sivia untuk menunjang tampilan boyish-nya.

Kesan boyish semakin ditonjolkan dari pemakaian sneakers Nike kesayangannya. Tak ketinggalan, ia turut menambahkan slingbag yang senada dengan hijabnya, hitam.

2. Boyish and classy

Tampilan boyish nan classy diperlihatkan dari mix and match Sivia satu ini. Gadis 23 tahun ini tak ragu dalam memadukan kemeja warna putih yang terlihat oversize dengan celana kulot berwarna hitam. Untuk hijabnya, ia memilih untuk menampilkan satu sisi bak kepang yang masih digayakan secara santai.

Kacamata hitam turut menjadi pelengkap dari penampilannya yang classy. Seakan menjadi ciri khasnya, sneakers yang dikenakan Sivia seolah memberi kesan boyish yang sangat kuat.

3. All black look

Ungkapan “black never goes wrong” seakan menjadi acuan bagi Sivia dalam mengaplikasikan padanan outfitnya. Terbukti, sebagian besar hasil mix and matchnya selalu didominasi dengan warna hitam.

Seperti yang ditampilkan pada tampilan berikut ini. Mantan personel Blink itu nampak mengenakan blus dan celana hitam, ditambah dengan jaket kulit berwarna hitam yang membuat Sivia terlihat semakin keren. Permainan warna ia tunjukkan pada sepatunya memberikan sentuhan unik dari keseluruhan all black look yang mendominasi outfitnya.