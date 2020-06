SELAMA lima tahun berturut-turut, Muslim Inggris telah menyelenggarakan kegiatan Visit My Mosque Day. Langkah tersebut untuk membuat publik lebih dekat dengan kaum Muslimin.

Namun, tahun ini sedikit berbeda. Selama diberlakukannya lockdown akibat wabah virus corona (covid-19), kegiatan #VisitMyMosque diubah menjadi secara virtual.

"Jika biasanya orang-orang mengunjungi masjid, tahun ini masjid yang berkunjung (secara virtual). Kemudian ada juga aksi membagikan masakan, makanan panas, APD, dan banyak lagi," kata Sekretaris Jenderal Dewan Muslim Inggris (Muslim Council of Britain/MCB) Harun Khan, dikutip dari About Islam, Kamis (18/6/2020).

Ia mengungkapkan, komunitas Muslim memiliki peran penting dalam memberi dukungan selama tiga bulan masa lockdown ini. Salah satunya melalui program tur virtual masjid.

Program tur virtual tahun ini bekerja sama dengan The Great Get Together yang terinspirasi dari mendiang anggota parlemen Jo Cox. Tur berlangsung selama akhir pekan.

Mereka yang tertarik dipersilakan mendaftar. Lalu tur virtual masjid nantinya berlangsung sekira 60 hingga 90 menit pada 19–21 Juni.

Acara Tahunan Selama beberapa dekade terakhir, masjid-masjid di Inggris telah mengadakan kunjungan terbuka untuk komunitas lokal. #VisitMyMosque pertama kali diadakan pada Februari 2015 dengan sekira 20 masjid turut serta. Diadakan di bawah naungan Dewan Muslim Inggris, program ini terus berkembang, hingga pada tahun lalu diikuti lebih dari 250 masjid. Sekarang anggota parlemen dan politikus senior lainnya ikut ambil bagian dalam pogram ini, termasuk Perdana Menteri, pemimpin oposisi, dan Wali Kota London. Tidak Hanya di Inggris Raya Kunjungan terbuka ke masjid-masjid tidak diadakan di Inggris Raya. Masjid di seluruh dunia pun menggelarnya. Langkah ini dimaksudkan agar publik bisa mengenal lebih dekat dengan agama Islam. Program tahunan Visit My Mosque di antaranya juga diadakan masjid-masjid di Australia, Norwegia, dan Prancis.

