PAYUNG bukan sekadar pelindung dari hujan dan sengatan panas matahari, tapi juga kerap jadi atribut pelengkap foto OOTD yang ciamik. Banyak model berfoto dengan payung unik dan matching dengan pakaiannya.

Selebgram hijaber Tantri Namirah dan Mega Iskanti juga melakukan. Keduanya mengunggah foto dengan payung di akun Instagramnya. Berikut ulasannya.

1. Mega Iskanti

Mega Iskanti, hijabers cantik asal Bandung ini selalu tampil dalam balutan outfit yang fashionable sehingga banyak menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Dari sekian padu padan busananya, ia beberapa kali menunjukkan padanan gaya dengan memakai payung. Musim penghujan nampaknya tak menjadi penghalang bagi Mega untuk tetap tampil on point.

Menggunakan payung transparan, Mega mengenakan tunik berlengan balon warna krem. Ia memadukan tunik tersebut dengan rompi berwarna merah sehingga terlihat outstanding. Untuk hijabnya, ia memilih warna coklat agar lebih teduh dibalik pemakaian rompi berwarna menyala tersebut.

Tak hanya itu, Mega juga sempat memamerkan hasil padu padannya yang lain. Masih memakai payung yang sama, kali ini Mega tampil lebih kalem dengan balutan busana bernuansa krem. Ia kembali memakai tunik berwarna krem yang dilengkapi aksen kerut cantik. Hijab motif menjadi pilihannya yang berhasil membuat tampilannya kian chic.

2. Tantri Namirah





Tantri Namirah 

Tampilan gaya unik ala adik ipar Zaskia Adya Mecca ini nampak sudah menjadi ciri khas dirinya. Kerap berani tampil beda, padu padan Tantri langganan menjadi sorotan publik, tak terkecuali tampilan dengan mengenakan payung. Seperti yang ia bagikan pada akun Instagramnya, @tantrinamirah.

Dalam potret ini, Tantri memamerkan first new normal look-nya dengan mengenakan blus buludru yang dipadukan dengan blazer berwarna senada. Tak lupa, mulai saat ini masker yang serasi menjadi item wajibnya dalam mix and match.

Artis yang pernah membintangi FTV ini mengenakan celana oversized putih yang ditekuk hingga pergelangan kakinya. Sentuhan unik ia torehkan melalu penggunaan boots berujung runcing warna hitam putih. Kali ini, Tantri tampil dengan paduan unik sentuhan Jepang. Dibawah payung transparan bermotif jarring laba-laba yang unik, ia mengenakan sweater bermotif kotak warna putih yang dipadukan dengan printed skirt panjang dengan nuansa warna merah. Tampilan pattern-on-pattern semkain ditonjolkan melalui pemakaian kaos kaki polkadot, lengkap dengan sepatu sneakers yang senada. Clutch pink yang ia genggam semakin melengkapi penampilannya. Hijab itam menjadi pilihannya untuk memberi kesan yang netral diantara pilihan outfitnya yang serba bermotif itu.

