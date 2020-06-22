TASYAHUD atau tahiyyat akhir merupakan salah satu rukun sholat, di mana dalam salah satu hadits disebutkan bahwa tasyahud akhir hukumnya wajib karena termasuk rukun shalat. Bacaan dalam tasyahud akhir harus lengkap dibaca, jika tidak jelas sholat yang dilakukan kurang sempurna.
Para ulama berpendapat bahwa tastyahud akhir termasuk rukun sholat. Imam An-Nawawi berkata:
فمِن المجمَع عليه: النيَّة، والقعودُ في التشهُّد الأخير
Artinya: “Diantara kesepakatan ulama, niat dan duduk tasyahud akhir (adalah rukun sholat),” (Syarah Shahih Muslim).
Bacaan tahiyyat akhir mengandung nilai sejarah seperti kisah pertemuan Nabi Muhammad dan Allah, disebutkannya nama Nabi Ibrahim hingga pengesaan Allah melalui kalimat tauhid.
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Adapun bacaan dalam tasyahud akhir yaitu:
التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ , أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
(Attahiyyaatul mubaarakaatush shalawaatuth thoyyibaatulillaah. Assalaamu’alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wabarakaatuh, Assalaamu’alaina wa ’alaa 'ibaadillaahis shaalihiin. Asyhadu allaa Ilaaha Illallaah, wa asyhadu anna Muhammad Rasuulullaah. Allaahumma shalli ’alaa Muhammad, Wa ’alaa Aali Muhammad. Kamaa shallaita 'alaa Ibraahiim wa 'alaa Aali Ibraahiim. Wabaarik 'ala Muhammad wa 'ala Aali Muhammad. kamaa baarakta 'ala Ibraahiim wa 'ala aali Ibraahiim. Fil ’alamiina innaka hamiidum majiid)
Imam Nawawi dalam Kitab Almaqashid menyebutkan dalam tasyahud akhir dianjurkan membaca Sholawat Kamilah yang berbunyi:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
(Allaahumma shalli ’alaa Muhammad, Wa ’alaa Aali Muhammad. Kamaa shallaita 'alaa Ibraahiim wa 'alaa Aali Ibraahiim. Wabaarik 'ala Muhammad wa 'ala Aali Muhammad. kamaa baarakta 'ala Ibraahiim wa 'ala aali Ibraahiim. Innaka hamiidum majiid).
Setelah rangkaian bacaan tersebut dibaca, disunahkan membaca doa kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam haditsnya:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (رواه مسلم)
Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila di antara kalian telah tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal, beliau lalu mengucapkan:
الَّلهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
(Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri, wa min fitnatilmahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid Dajjal).
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Artinya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa api neraka jahanam, siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian, serta berlindung dari fitnah Dajjal,". (HR. Muslim, No. 588).
Sedangkan doa berikutnya sebagaimana diceritakan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dalam haditsnya sebagai berikut:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دخلَ المسجدَ، إذا رجلٌ قد قَضى صلاتَهُ وَهوَ يتشَهَّدُ، فقالَ: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ يا اللَّهُ بأنَّكَ الواحدُ الأحدُ الصَّمدُ، الَّذي لم يَلِدْ ولم يولَدْ ولم يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أن تغفِرَ لي ذُنوبي، إنَّكَ أنتَ الغَفورُ الرَّحيمُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: قَد غَفرَ اللَّهُ لَهُ، ثلاثًا