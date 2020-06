MASJID digunakan umat Islam untuk melaksanakan sholat lima waktu atau mengikuti kajian dakwah. Tidak hanya dijadikan sarana beribadah, masjid juga bisa sebagai tempat bersilaturahmi sesama Muslim.

Di berbagai negara, masjid dijadikan sebagai tujuan wisata religi yang dapat menarik banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional. Contohnya masjid-masjid di Kota London, Inggris.

Banyak masjid dijadikan sebagai lokasi wisata di London, karena memiliki keunikan dari segi bangunan, infrastruktur, hingga sejarahnya.

Di London sendiri, Islam termasuk minoritas, namun tempat ibadahnya bisa dengan mudah dijumpai.

Berikut daftar masjid di London yang bisa kamu kunjungi sebagai destinasi religi, sebagaimana dirangkum dari Halalzilla, Jumat (26/6/2020).

1. London Central Mosque

Setelah jalan-jalan mengelilingi Kota London, kamu bisa beristirahat dan melaksanakan sholat di London Central Mosque. Masjid yang sangat megah dan indah ini terletak di 146 Park Road,

Marylebone, London, NW8 7RG.

2. The East London Mosque and London Muslim Centre

Daerah Shadwell and Spitalfields memang terkenal dengan beberapa pasar uniknya yang menarik wisatawan untuk berkunjung. Namun ternyata ada salah satu masjid di daerah tersebut yang menjadi daya tarik wisatawan. Itu adalah The East London Mosque and London Muslim Centre. Letaknya berada di 46-92 Whitechapel Road, Shadwell, London E1 1JX.

3. Masjid Al Hikmah Mosque Al Hikmah Mosque terletak di wilayah Stratford yang merupakan wilayah permukiman penduduk, tapi ada beberapa tempat yang dapat dikunjungi, seperti Queen Elizabeth Olympyc Park dan West Ham Park. Masjid Al Hikmah berada di kawasan Islamic Centre Upton Park, 72–74 Selwyn Road, London E13 0PY. 4. Shepherd’s Bush Mosque Jika kamu sedang berada di daerah Shepherd Bush, tidak ada salahnya berkunjung ke taman kota yang sangat menarik, seperti Holland Park dan Ladbroke Square Garden. Jika sudah masuk waktu sholat, kamu bisa langsung menuju Shepherd’s Bush Mosque yang terletak di 41 Lime Grove, Shepherd’s Bush, London W12 8DQ. Sekarang kaum Muslimin tidak harus bingung lagi jika sedang berkunjung ke London dan ingin beribadah sekaligus menambah wawasan. Masjid-masjid tersebut hanya satu dari sekian banyak mesjid di London, karena di sana terdapat banyak masjid yang memiliki nilai sejarah di dalamnya.

