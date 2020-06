ORANG-orang mengunjungi Jepang atau Korea Selatan sudah bukan hal yang baru. Beberapa travel vlogger dan juga youtuber juga tak sedikit yang menampilkan keindahan wisata menyusuri Paris, London, Dubai, Melbourne dan lainnya.

Meskipun kota-kota tersebut terkenal indah, namun tak ada salahnya jika memilih untuk mencoba tujuan wisata yang baru.

Dijamin antimainstream, berikut 15 destinasi wisata di berbagai negara yang ramah muslim-friendly seperti dikutip dari laman halalzilla, Sabtu (27/6/2020).

1. Tirana, Albania

Mengunjungi negara-negara di Eropa nampaknya tak mudah, lantaran harga perjalanan yang ternilai mahal terlebih jika dilakukan dari negara kawasan Asia. Meskipun begitu, ternyata tak semua negara Eropa berbiaya mahal. Ke Albania misalnya, hotel-hotel yang hanya berkisar dari harga US$ 20-28 per malamnya, ditambah dengan harga makanan yang hanya kurang dari US$ 10-14 tentunya tak ada alasan untuk tak mencoba berkunjung ke negara ini. Jangan lupa untuk berkunjung ke ibukota Albania, Tirana yang indah.

2. Zanzibar, Tanzania

Butuh liburan yang menyajikan pemandangan hamparan laut biru serta pasir halus yang luas? Tanzania jawabannya. Terlebih, biayanya yang terhitung terjangkau ini tentunya turut menjadi poin plus. Dengan harga hotel mulai dari US$20 permalam dan resort di pantai senilai US$50 tentunya tak akan membebani keuangan. Jangan sampai lupa untuk turut melakukan perjalanan ke kota-kota terdekat, seperti Livingstone, dimana terdapat wisata air terjun Victoria yang menakjubkan.

3. Ljubljana, Slovenia

Menawarkan suasana serupa dengan Amsterdam, Slovenia memiliki pesona tersendiri, seperti menjamurnya restoran outdoor yang berjajar di tepi sungai di Ljubljana. Tak hanya itu, Slovenia juga menyajikan pelayanan wisata malam yang romantis dan naik perahu yang ramah keluarga.

4. Muscat, Oman

Terletak di sudut timur laut Teluk Arab, Oman memiliki begitu banyak gudang wisata di dalam perbatasannya. Oman memiliki pantai-pantai yang masih asli, bukit pasir yang bergulir dan gunung-gunung yang menjulang. Ibu kota Muscat di Oman menjadi tempat populer yang tepat untuk melepas rutinitas bagi pengunjung yang tak akan menemukannya di negara-negara tetangga.

Karena di Muscat sebagian besar adalah Muslim, suara adzan dapat didengar di seluruh kota karena masjid-masjid yang indah hampir di setiap sudut.

5. Phnom Penh, Kamboja

Ingin melakukan perjalanan wisata yang murah yang tetap memanjakan di waktu liburan? Kamboja menjadi jawabannya. Pasalnya, film rilisan tahun 2001, Lara Croft: Tomb Raider, mengambil latar di tempat ini.

Terlebih, Islam adalah agama mayoritas di Kamboja, dengan sekitar 300.000 penduduknya adalah Muslim. Jadi tidak perlu khawatir tentang makanan halal dan tempat sholat di sana, karena pasti dapat dengan mudah ditemukan dimana-mana.

6. Warsawa, Polandia

Dengan setiap sudut dipenuhi arsitektur yang luar biasa, Polandia menjadi tujuan wisata yang tak dapat diremehkan. Ibukotanya, Warsawa, sudah seharusnya lebih mendapatkan sorotan karena warga lokalnya yang ramah dan beragam akan menyambut semua pendatang dengan terbuka. Meskipun populasi Muslim disana tak banyak, hanya 0,1%, namun masyarakat di Polandia sangat ramah dan terbuka sehingga tak menghalangi para Muslim dalam melaksanakan ibadah di tengah liburan.

Sanghai, kota terbesar dan paling maju di China. Dengan ramai gedung pencakar langit dan pemandangan luar biasa yang menerangi langit di malam hari, Shanghai baru-baru ini telah berupaya lebih banyak untuk melayani para pelancong muslim dengan memperluas jangkauan restoran halal mereka, serta dilengkapi dengan tur wisata ramah muslim.

8. Vilnius, Lithuania Ingin mengunjungi Eropa yang masih alami dan jarang diketahui? Jawabannya akan tepat jatuh di Lithuania. Di negara ini, dijamin masa liburanmu akan dipenuhi dengan nuansa arsitektur yang keren. Memiliki penduduk lokal yang ramah serta harga akomodasi dan makanan yang terjangkau pastinya semakin menyakinkanmu untuk tak mengatakan tidak datang mengunjungi negara ini! 9. Vientiane, Laos Pemandangan kota penuh gedung rasanya pasti membosankan. Segarkan pandanganmu dengan mengunjungi Laos, tepatnya di kota Vientiane yang menakjubkan. Disini kamu akan menemukan banyak air terjun indah, gunung menjulang tinggi serta hamparan sawah hijau yang luas di setiap kota. Tak hanya suguhan indahnya alam, Laos juga memiliki budaya dan warisan yang terpeliharan dengan baik oleh penduduk setempat secara turun temurun. 10. Transylvania, Rumania Berkunjung ke negara asal cerita rakyat vampire, Rumania rasanya tak ada salahnya. Disini, pengunjung dapat mendatangi Bukares yang dikenal sebagai kota dengan laju tinggi dan makanannya yang terkenal memanjakan lidah, atau Transylvania bagi yang ingin melihat pemandangan indah, terutama dengan Kastil Corvin yang merupakan daya tarik utama kota ini. 11. Kathmandu, Nepal Terkenal dengan Himalayanya, Nepal merupakan negara yang terletak di sebelah utara India. Ibukotanya, Kathmandu, tersebar kuil-kuil unik seperti Kuil Monyet dan Kuil Pashupatinath. Jangan ragu untuk mengikuti tur wisata dengan helicopter atau penerbangan di atas gunung, serta tur wisata mengelilingi Himalaya yang wajib dilaksanakan! 12. Bratislava, Slovakia Negara kaya akan sejarah, gunung-gunung yang menakjubkan, kastil yang luar biasa, dan gua-gua yang tak tersentuh, Slovakia sering kali masih diabaikan ketika para pendatang merencanakan wisata liburan ke Eropa Tengah. Padahal, negara ini memiliki Bratislava yang menjadi kota ideal bagi para pendatang. Tepi jalanan yang dipenuhi dengan berbagai restoran dan kafe, ditambah adanya taman nasional hingga jalur hiking, kamu dijamin tak akan kekurangan agenda yang menakjubkan di kota ini! 13. Riga, Latvia Riga adalah ibukota negara Latvia, sebuah negara yang lebih dari setengahnya terdiri dari ekosistem alami yang masih murni dan mudah dijangkau. Pengunjung akan melihat banyak gereja, kota tua bersejarah dan kastil di kota tersebut. Berkendara jauh keluar dari ibukota pengunjung akan disuguhkan berbagai pemandangan alam yang menakjubkan, diantaranya pantai berpasir putih. 14. Naypyidaw, Myanmar Memiliki banyak kuil serta gua alami yang menakjubkan, Myanmar menjadi tujuan wisata yang tak boleh dilewatkan. Tak hanya memiliki bentangan alam yang indah, penduduk negara ini juga terkenal ramah, juga menjaga tradisi dan budayanya. 15. Addis Ababa, Ethiopia Dengan populasi Muslim yang merupakan yang terbesar kedua di negara ini, pilihan makanan halal pasti tidak akan sulit ditemukan. Jelajahi belahan dunia utara untuk mendapatkan suguhan tampilan budaya yang unik dan kunjungi pemukiman abad pertengahan yang sangat terkenal menyerupai Yerusalem.

