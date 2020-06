KOMUNITAS One Day One Juz Jakarta Islamic Center (ODOJ JIC) menyerahkan bantuan berupa mushaf Alquran ke sejumlah daerah, melalui program 'One Person One Mushaf' atau bagi anggota komunitas yang ingin berwakaf.

"Komunitas ODOJ JIC telah menyalurkan mushaf Alquran ke beberapa daerah. Pada 2019 telah dilasalurkan sebanyak 550 mushaf, yang terbaru ke Masjid Nurul Huda Sariono Jombang Jember sebanyak 20 eksemplar. Sebelumnya juga sudah mengirim ke Kerpai, Langkat, Sumut, dan juga ke wilayah Mataram NTB," kata Ketua Komunitas ODOJ JIC, Santi dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Senin (29/6/2020).

Santi mengatakan, minat umat Islam di Indonesia khususnya di daerah untuk membaca Alquran sangat tinggi. Namun karena adanya keterbatasan, seperti perekonomian yang rendah maka sebagian dari mereka tidak mampu memiliki atau membeli Alquran baru.

"Maka dari itu Komunitas ODOJ JIC berusaha menggugah anggotanya dan siapapun yang berminat untuk berwakaf Alquran. Bisa menghubungi saya di 08161422872," ujar Santi.

Sementara itu Kepala Sekretariat Jakarta Islamic Centre, Ahmad Juhandi mengapresiasi kegiatan komunitas ODOJ JIC. Mereka memiliki niat untuk membantu muslim di sejumlah wilayah di Indonesia untuk memberikan wakaf berupa mushaf, guna membangkitkan semangat membaca Alquran.

"Seharusnya memang warga kota yang mempunyai rezeki lebih membantu saudaranya di pedalaman, di kampung untuk mewujudkan memiliki Alquran. Sehingga mereka bisa membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari," kata Ahmad.

