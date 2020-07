SELEBGRAM sekaligus fashion influencer Bella Attamimi sudah memulai karirnya pada 2014 silam. Ia merintis karirnya sebagai model di salah satu agensi hijab media sosial di Bandung, Jawa Barat.

Wanita berparas cantik yang sekilas mirip dengan artis Citra Kirana itu kerap mengisi media sosialnya dengan konten fashion-fashion hijab yang sederhana namun unik.

Penyuka travelling itu selalu tampak modis dan stylish dalam berbusana. Potret busana yang ia gunakan seperti ke negeri sakura misalnya, menjadi potret yang dikagumi karena style harajukunya mampu menginspirasi para hijabers dalam negeri.

Tren harajuku hijab ini bisa dijadikan pedoman dalam mendapatkan style yang unik nan modis untuk hijabers juga lho. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, @bellaattamimi, Kamis (9/7/2020) berikut potret 7 Inpirasi OOTD harajuku style ala selebgram, Bella Attamimi:

1. Blouse layer dengan blazer

Seperti dalam captionnya “This is what winter is for 'layerin’ games strong” dalam outfit of the day (OOTD) nya tersebut Bella menggunakan blus flannel monokrom yang dibalut tiga potong layer inner busananya berwarna warni.

Style yang unik tersebut dipadukan dengan blazer hitam sebagai outernya. Semakin menampilkan elegan, Bella juga mengenakan aksesoris seperti bucket hat yang bawahannya dikombinasikan dengan sepatu kets agar tampak sporty.

2. Puffy jacket dengan khaki pants

Potret dara kelahiran Bandung tersebut tampak edgy dan kasual dengan gaya busananya saat bergaya di Shibuya street. Dengan padu padan kaos stripes yang berbalut puffy jacket cocok untuk streetwear style mu saat di malam hari.

Penampilan kamu dapat lebih casual tinggal menyerasikannya seperti Bella Attamimi simpel menggunakan khaki pants. Sepatu kets dan bucket hati lagi-lagi menjadi busana andalan Bella Mimi, semuanya dibungkus dalam satu kata 'fashionable'.

3. Tunik dengan blazer

Bagaimana penampilan harajuku hijab Bella Attamimi? Tentunya cantik dan anggun bukan. Kali ini Bella sedang bersantai menyusuri Shibuya dengan fashionnya yang chic dan stylish.

Tunik yang praktis seperti ini dapat dikombinasikan dengan outfit lain sehingga tampak stylish. Bella memilih tunik dengan pattern flannel yang dipadukan dengan blazer hitam. Meskipun berwisata di malam hari menyenangkan, jangan lupa kenakan baju hangat ya.

4. Jaket bulu dengan kulot





Potret fashionable Bella saat di Landabout, Tokyo. Bella memilih OOTD-nya dengan menggunakan jaket bulu berwarna netral yang dipadukan dengan kulot berwarna baby pink. Penampilannya semakin cerah dilengkapi aksesoris favoritnya yatiu bucket hat biru. Tak lupa ia mengenakan bawahannya yang multifungsi seperti sepatu kets.

5. Blazer dengan layering skirt

Memadukan busanamu saat tur wisata juga dapat menambah kesan aesthetic saat melakukan pemotretan. Contohnya nuansa pastel dan merah ala Bella saat ini. Bella tampil edgy dengan busana shirt merah, blazer hitam untuk penampilan yang berani.

Agar terkesan anggun, padukan bawahannya dengan rok layering seperti Bella satu ini dengan nuansa yang netral agar perpaduan warna busana kamu eye-catching. Kasual dan formal bisa kamu dapatkan dengan menggunakan oxford shoes seperti Bella.

6. Long shirt pattern dan layering skirt Aktraktif dalam visual ala Bella, bisa kamu dapatkan juga dengan menggunakan long shirt pattern dan layering skirt. Motifnya yang berwarna ini memberikan kesan kamu yang playfull, dan tampil lebih unik. Layering skirt nuansa netral berwarna putih ini juga bikin penampilan modis dan kalem. 7. Puffy jacket dan layering skirt Berikut adalah potret dari Bella yang mix n match outfit nya puffy jacket dengan shirt mickey mouse yang lucu. Lebih anggun menggunakan layering skirt berwarna putih seperti Bella. Tak perlu khawatir mengenakan bawahan seperti apa, sepatu kets maupun sneakers juga bisa menyesuaikan dandanan stylish kamu lho. Bella tampil lebih pede mengenakan akesoris kacamata gaya serta tas custom berbentuk mickey mouse. Keren-keren kan padu padan outfit satu ini?

