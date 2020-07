BERKAT paras cantik yang dimiliki selebgram kelahiran Dubai ini, publik pun memberi sorotan. Sukaeni Shirin Al Athrus atau akrab disapa Shirin ini sudah memasuki dunia permodelan hijab sejak lama.

Dirinya sangat populer di media sosial Instagram dan kini memiliki hampir 1,5 juta followers di berkat ciri khas gaya busana tersendiri. Hijabers ini ternyata paling doyan dan terlihat pede dengan style yang modis dan tomboi dengan outfit kekinian.

Baca juga: Potret Sporty Meisya Siregar Tampil Kompak Bareng Sang Buah Hati

Misalnya, outfit padu padan pashmina hitam yang sudah tak asing lagi bagi para hijabers. Pernah mendengar "Black is the New Red?", tentunya hitam juga sudah banyak menjadi warna favorit para hijabers.

Warna hitam sangat multifungsional dan dapat digunakan dalam busana apa pun. Bagi hijabers yang suka berkreasi dengan pashmina hitam, bisa coba juga gaya ala Shirin Al Athrus.

Langsung saja, dikutip dari akun Instagram resminya @shireeenz, Jumat (10/7/2020), ini dia lima inspirasi padu padan pashmina black yang cocok untuk digunakan saat kuliah.

1. Hoodie zipper dan jogger pants

Berikut potret Shirin yang sedang sibuk ngerjain tugas-tugas kuliahnya nih, hijabers. Shirin tampak stylish dengan padu padan hoodie zipper-nya yang dipadukan dengan jogger pants. Atasannya simpel banget kan meski hanya menggunakan pashmina warna hitam.

2. Sweater rajut dengan jeans

Kamu yang ingin berdandan kekampus tanpa ribet tapi tetap modis, bisa tiru gaya Shirin. Pashmina hitam selalu bisa diandalkan dalam gaya berbusanamu.

Kali ini Shirin memilih outer sweater rajut dengan berwarna netral memberikan kesan yang cerah pada penampilanmu. Selain itu, jeans juga cocok menjadi pelengkap busana casual mu seperti yang Shirin kenakan saat ini.

Baca juga: Inspirasi Outfit Bumil Hijab yang Hits ala Selebgram Nissa Chair

3. Cropped jacket denim mustard dengan jeans washed grey

Shirin tampil lebih stylish dan hypebeast dengan item cropped jacket denim berwarna mustard kali ini. Mix 'n match kali ini juga dipadukan dengan jeans washed grey yang masih jadi tren saat ini.

Pashmina hitamnya cocok banget kan dipadukan dengan outfit kali ini, hijabers. Bawahannya pun simpel cukup mengenakan slip on shoes berwarna netral. Makin sempurna nih OOTD kamu.

4. Parka hoodie gray Tetap jaga semangat saat ngampus dengan berdandan chic and casual ala Shiren Al Tahruz. Kombinasi hijab hitamnya selalu cocok dalam padu padan outfitnya. Shiren mengenakan parka hoodie grey yang praktis untuk busanamu. Enggak perlu bingung kan untuk menggunakan apa kala hijabmu itu-itu saja sekarang? Baca juga: Inspirasi Gaya Harajuku Hijab Style ala Selebgram Bella Attamimi 5. Blouse denim on denim Kalau tadi padu padan style yang casual, boyish, sekarang adalah padu padan style feminin dengan blus denim. Shiren juga tampil lebih cantik dan kalem kan dengan nuansa denim-on-denim tersebut? Kamu juga bisa tiru outfit Shiren yang satu ini. Atasannya seperti biasa, cukup hijab simpel seperti pashmina hitam untuk menyempurnakan penampilan kamu, hijabers. Baca juga: Varian Outfit Knit Favorit Hijabers, Ayana Moon hingga Zaskia Sungkar