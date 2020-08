HANGOUT di akhir pekan memang paling nyaman mengenakan pakaian simpel, namun tetap modis. Apalagi buat para hijabers yang enggak mau ribet dengan penampilan.

Nah berikut ini lima inspirasi style hijab simpel buat hangout di akhir pekan, apa saja?

Baca juga: 4 Inspirasi Busana Muslimah untuk Maternity Shoot

1. Overall jeans

Sari Endah Pratiwi atau akrab disapa Saritiwi, selebgram satu ini dikenal dengan gaya hijabnya yang menarik, kekinian dan ceria. Salah satunya saat ia mengenakan overall jeans dengan sedikit rempel putih di bagian bawahnya.

Saritiw memadukannya dengan leging dan kemeja hitam, jilab segi empat warna biru donker/navy, serta sneakers putih. Cocok buat kamu yang mau hangout, nih.

2. Style hijab ala eonni

Bagi pecinta style Korea, para hijabbers boleh loh meniru style hijab ala eonni (panggilan untuk saudara perempuan), seperti yang dikenakan Ayana Moon ini.

Ayana mengenakan jaket jeans, inner nude, rok payung berflowery, sepatu kets putih, dan jilan segi epat bermotif. Tanpa ribet, gaya outfit of the day (Ootd) satu ini bisa jadi inspirasi untuk para hijabers.

3. Black lovers

Bagi balck lovers atau pecinta warna hitam, bisa nih meniru gaya desainer ternama ini, Jenahara Nasution.

Mulai dari pashmina, long outer, jeging dan tasnya semua serab bernuansa hitam. Tak lupa sneakers putih menjadi pelengkapnya untuk style hijab warna hitam.

4. Perpaduan kemeja over size dengan pashmina

Model kemeja over size cukup diminati oleh para hijabers. Misalnya yang dikenakan Awkarin di foto yang diunggahnya ini.

Awkarin memakai kemeja over size lengan pendek dengan dua warna, yaitu biru dan abu-abu. Kemudian dipadukan dengan inner, pashmina dan celana joger berwarna nude.

5. Perpaduan warna nude dan rok jeans

Selanjutnya, Shireen Sungkar mengenakan perpaduan blouse bercorak warna nude dan jilbab berwarna senada, serta rok panjang jeans.

Style hijabnya satu ini nampak lebih muda. Oh iya, tak lupa dengan tas selempang warna merah marunnya, ia terlihat lebih kekinian.

(sal)