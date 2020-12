JAKARTA - Olla Ramlan yang kini menyambut bulan Desember dengan menyapa warganet. Olla yang tampil cantik, menggunakan hijam warna abu-abu.

Di hari pertama pada bulan Desember, Olla Ramlan mem-posting sebuah foto dirinya menggunakan kemeja warna cokelat dengan motif garis vertikal berwarna putih hitam dan merah. Pakaian tersebut dipadu dengan celana berwarna cokelat.

Istri dari pengusaha Aufar itu menyematkan tas kecil di tangan kirinya. Tas kecil berwarna abu-abu serasi dengan kerudung yang dikenakan.

Wanita yang mantap berhijrah dengan mengenakan hijab pada 23 Mei 2019 pun mengabadikan hari pertama Desember 2020 ini di akun Instagram miliknya. "Verified

Life isn’t always perfect but your look can be. HALLOO DECEMBER.....," demikian posting Olla Ramlan, Senin (1/12/2020).

Hingga berita ini diturunkan, postingan itu pun sudah disukai 9.315 Iger dan juga menuai komentar decak kagum. Mp*t1515: Masya allah cantik bgt sih R*nn*m*st*f*: Macho gaya duduk nya mommy yg satu ini......kerennn.... S*rs*f : Maaam kurang-kurangin kece nya pliss N*v*m*r*k*: Suka banget sama bajunya ka.