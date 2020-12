JAKARTA- Di tengah pengobatan Covid-19 yang diidapnya di RSPAD Jakarta, Ustaz Yusuf Mansur masih dapat berbagi cerita.

Ustaz Yusuf Mansur dikutip di Instagramnya @yusufmansurnew dikutip pada 15 Desember 2020, menuliskan beberapa hal yang menarik disimak namun di dalamnya ada pelajaran yang dapat dipetik.

Intinya bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun yang dialami. Berikut tulisan lengkap Ustaz Yusuf Mansur.

QS Yasin ayat 68, "Sesiapa yg usianya dipanjangkan umur, akan dikembalikan ke kejadian awal penciptaan. Yg begini dikasih tau biar pd mikir. Make akal, make otak, make pikiran."

Lah saya belom tua lah, hehhe. 45. 19 Des besok, 45 insyaaAllah. Tap Ahad pagi ini, buang besar pake pampers, hihihihi. Buang air kecil, pake pispot. Scr tangan dan di badan dipasang bbrp alat bantu dan monitor. Tp aman insyaaAllah. Bukan ventilator.

Semalam masuk CICU, RSPAD, setelah sempet dilayani terbaik oleh kwn2 Siloam Kelapa Dua, sorenya, lsg mikir keras saya. Gimanaaaaaaaaaa ini buang aernya. Tetiba pekerjaan buang aer kecil dan besar menjadi lagi hanya 1 dari bukti Maha Pemurahnya Allah. Kalau kawan2 bisa buang air dan besar dg sangat nyaman, sambil wa an, fb an, ig an, netflikan, yuousufan, hehehe... Wuah, asli. Kata Nabi, minimal sama dah dengan para raja di muka bumi.

Saya melewati malam yang sangat nikmat. Bukan skdr mikir sehat. InsyaaAllah saya yakin sekali bakal sehat, Sbb didoakan keluarga tercinta, orang2 tua, kerabat dekat, DQ, Paytren, dan begitu banyak orang di luar sana yang juga berdoa dg penuh ketulusan.

Jujur, malam pertama, saya mikirin buang aer besar, hehehehe. Kebayang, dicebokin, dilapin, dan dibersihin. Sama orang lain. Hehehehe. Dan bener, ga keluar2, hahahaha. Adduh, saya udah bener selama ini. Bahwa setiap buang air kecil, apalagi besar, saya bertasbih memuji Allah. Bahkan sering jg sambil melakukan, sambil ziki qolbu. Dari awal saya dah paham, ini saja, udah ga akan pernah kebayar. Dan wudhu lagi sbg persembahan ke Yang Maha Suci, bahwa kita ngejaga kesucian dari-Nya juga. Ini dulu. Dan alhamdulillaah... Setelah berulang kali dimotivasi oleh para suster RSPAD yg luar biasa baiknya, saya akhirnya bisa pasrah ngeluarin isi perut, hihihihi. Bahkan menebus yg kemaren, sampe jam 13 td aja, dah 4x BAB, hahaha. Ayo kwn... Bersyukur. Bersyukur2. Bersyukur. Demi Allah... Temukan kebahagiaan dan perkara iman di dalam lancarnya kawan2 Pipis dan BAB. Salam, Yusuf Mansur, RSPAD, 13 Desember 2020, 13.20.