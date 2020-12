JAKARTA- Pada 22 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Ibu. Dalam Islam, ibu mempunyai kedudukan yang paling mulia. Sebab ibu adalah yang mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik manusia.

"Sehingga ibu disebut madrasatul ula, sekolah pertama yang mengajari manusia," sebut Ustaz Faozan Amar dalam nasihat agamanya yang diterima Okezone Selasa (22/12/2020).

Karena itulah, kata Ustaz Faozan, Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam (SAW) memerintahkan kepada kita untuk menghormati ibu sampai tiga kali baru kemudian ayah.

Hal sebagaimana sabda Nabi SAW: Dari Abu Hurairah r.a, Rasululloh SAW bersabda, “Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu” (HR. Bukhari dan Muslim : 5971)

Tak hanya itu, surgapun berada di bawah telapak kaki ibu. Dan doa ibu sangat makbul untuk diijabah oleh Allah Subhana Wata'ala (SWT).

Karena itu, momentum Hari Ibu merupakan sarana melakukan refleksi terhadap bakti anak terhadap ibu dan juga kewajiban terhadap anak dalam mendidik dan membesarkannya sampai dewasa.