JAKARTA - Dua ilmuwan Indonesia diakui dunia. Salah satunya adalah Tri Mumpuni. Kabar gembira ini diungkap oleh Presiden Joko Widodo melalui postingan Instagramnya belum lama ini.

"Tri Mumpuni, Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), termasuk 22 Most Influential Muslim Scientists dalam daftar The 500 Most Influential Muslims yang diterbitkan Royal Islamic Strategic Studies Centre," tulis Presiden, dikutip Selasa (22/12/2020).

Tri Mumpuni ikut mengembangkan kemandirian masyarakat di kawasan-kawasan terpencil melalui pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Sampai saat ini, IBEKA telah membangun setidaknya 65 PLTMH di desa-desa terpencil di berbagai pelosok Nusantara. IBEKA adalah fasilitator yang menggunakan pendekatan pembangunan PLTMH untuk membangun modal sosial rakyat.

Menurut Presiden, kiprah Tri Mumpuni merupakan teladan dan inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk semakin giat menekuni ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan kehidupan umat manusia.

Berikut ini Riwayat Hidup Tri Mumpuni, seperti dikutip dari Kementerian ESDM, Selasa (22/12/2020).

Riwayat Hidup Nama : Tri Mumpuni Tempat dan tanggal lahir: Semarang, 6 Agustus 1964 Keluarga: Suami: Ir Iskandar Budisaroso Kuntoadji. Anak: Ayu Larasati (Toronto University, Kanada) Asri Saraswati (Bioprocess chemical engineering di University of Technology Malaysia) Pendidikan: Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor; Energy and Sustainable Development International Session, Universidad da Costa Rica, 1992; Trade and Sustainable Development Course, Chiang Mai University, Thailand, 1993; Leadership for Environment and Development Course, 1993-1995, LEAD based in New York funded by Rockefeller Foundation; Lead Fellows (Cohort 2).