JAKARTA - Surat Al-Baqarah adalah surat urutan kedua dari 114 Surat Al-qur'an. Surat ini terdiri dari 286 ayat yang bercerita tentang tauhid, aturan hukum syariat Islam, kisah para Nabi dan keadaa orang beriman maupun orang musyrik.

Surat Al-Baqarah dimasukkan dalam golongan surat Madaniyyah dan merupakan surah terpanjang dalam Al-Qur'an . Dinamai surah Al-Baqarah karena di dalamnya diceritakan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada Bani Israil (ayat 67-74). Juga disebut surah Alif Lam Mim karena surah ini diawali dengan ayat berisi tiga huruf yakni Alif, Lam, dan Mim.

Baca Juga: Malam Tahun Baru 2020-2021, Dengarkan Murottal Al Kahfi di Okezone Yuk!

Kandungan Surat Al-Baqarah:

1. Golongan Manusia.

2. Keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala.

3. Peringatan Allah kepada Bani Israil.

4. Kisah penyembelihan sapi betina.

5. Ka'bah dan kiblat bagi umat Islam.

6. Himah diutusnya para Rasul.

7. Hukum-hukum syariat Islam.

8. Pokok-pokok hukum perkawinan, perceraian, dan penyusuan.

9. Hukum perang dalam Islam.

10. Kisah para Rasul dan kekuasaan Allah.

11. Cara menggunakan harta dan hukum-hukumnya.

12. Pokok-pokok kewajiban.

Keutamaan Membaca Surat Al-Baqarah

1. Pengusir Setan dari Rumah.

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan." (Hadis sahih ini diriwayatkan Imam Muslim (hadis no. 1300) dan at-Tirmizi (hadis no. 2802). Dalam lafaz Muslim "Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah". Lihat juga Musnad Ahmad (hadis no. 7487 dan 8089)

2. Diberi Kecukupan.

Dari Abu Mas'ud Al-Badri RA, Nabi SAW bersabda. "Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan." (HR. Bukhari dan Muslim). Imam Nawawi menyatakan maksud dari memberi kecukupan padanya, -menurut sebagian ulama- adalah ia sudah dicukupkan dari salat malam. Maksudnya, itu sudah pengganti salat malam. Ada juga ulama yang menyampaikan makna bahwa ia dijauhkan dari gangguan setan atau dijauhkan dari segala macam penyakit.

3. Pembela di Hari Kiamat dan Penangkal Sihir.

Dari Abu Umamah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Bacalah Alqur'an karena ia datang di hari kiamat sebagai pembela bagi yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawain (dua cahaya) yaitu surah Al-Baqarah dan Ali 'Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan putih atau dua naungan atau dua kerumunan burung sebagai pembela bagi yang membacanya. Bacalah surah Al-Baqarah, karena membacanya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian, dan tidak mampu dilawan oleh penyihir". (Sahih Muslim no. 1337)

4. Diberi Mahkota di Surga.

Al-Shalshal RA berkata Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka dia akan dipakaikan mahkota di syurga." (Hadis hasan, diriwayatkan Al-Baihaqi dalam kitab Syu’ab al-Iman (hadis no. 2384) melalui Muhammad ibn Nadr ibn al-Salsal yang dida'ifkan oleh sebagian ulama, namun Ibn Adi' tetap menilainya tsiqah yang banyak meriwayatkan hadis munkar. Imam As-Suyuti menghukumkan hadis ini sahih. (Al-Jami' al-saghir, hadis no. 8925). Al-Dzahabi menilai cukup baik (Mizan al-i'tidal, jil. I, h. 118).

5. Penyebab Dikabulkannya Doa.

Dari Abu Umamah RA Rasulullah SAW bersabda: "Nama Allah yang paling agung yang jika dipakai berdo'a maka akan dikabulkan ada di tiga surah: Al-Baqarah, Ali 'Imran, dan Thahaa'. (Syarh Musykil Al-Atsaar: Hasan)

6.Diberi Kedudukan Tinggi.

Bagi yang menghafal surat Al-Baqarah dan Ali-Imran, akan memeroleh kedudukan yang sangat tinggi. Anas RA berkata: "Dulu jika seseorang menghafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran maka ia sangat mulia di sisi kami. (Musnad Ahmad: Sahih)

7.Mendapat Penjagaan Ketika Tidur.

Salah satu keutamaan Surah Al-Baqarah di dalamnya terdapat satu ayat agung (Al-Baqarah:255) yang apabila ia dibaca sebelum tidur maka dia dijaga dari gangguan setan hingga ia terjaga. Dari Abu Hurairah RA, setan berkata kepadanya: "Jika kamu beranjak ke tempat tidurmu maka bacalah ayat Al-Kursi, karena kamu akan selalu mendapat penjagaan dari Allah, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi." (Rusman Siregar)

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran