JAKARTA- Tahun 2020 akan segera berakhir. Banyak peristiwa penting. Salah satu yang akan berlanjut sampai tahun depan adalah pandemi Covid-19. Dampak pandemi selain korban jiwa juga krisis ekonomi.Efek domino pandemi terhadap kondisi perekonomian mengancam kehidupan penduduk dunia.

Youtuber sekaligus presenter Deddy Corbuzier mengakui 2020 merupakan tahun yang sulit. Namun bukan berarti 2020 sepenuhnya kelabu. Masih ada banyak hal yang bisa disyukuri.

“2020 is a hard year for us, but doesn't mean we can't beat it! Love u all (2020 tahun yang sulit bagi kita semua tapi bukan berarti kita tak bisa melewatinya. Cinta kalian semua)," ucap Deddy lewat akun Instagram pribadinya.

Di tengah pandemi Covid-19, Deddy Corbuzier menorehkan prestasi membanggakan. Siaran Podcast Deddy Corbuzier yang mengudara di kanal YouTube memperoleh perhatian besar. Tak main-main, pria kelahiran Jakarta, 28 Desember 1976 lewat podcast mengumpulkan penonton hingga 1 miliar lebih.

Berbicara Deddy Corbuzier, tentu akan dikaitkan dengan sahabatnya yaitu pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta, Gus Miftah. Gus Miftah dikenal sebagai ustaz nyentrik yang punya cara unik dalam berdakwah. Tak heran kalau sosok Deddy dan Gus Miftah 'nyambung' dalam banyak hal.

Seiring berjalannya waktu, kedekatan keduanya semakin terlihat. Khususnya dari beberapa konten Youtube milik Deddy yang sering mengundang Gus Miftah sebagai bintang tamu. Dalam 8 bulan terakhir, terlihat Gus Miftah sudah muncul 8 kali di Vlog resmi Deddy Corbuzier. Tak melulu membahas soal agama, namun aktivitas menarik seperti makanan malam bersama pun dilakukan oleh keduanya. “Sahabat adalah seseorang yang menari bersamamu di bawah matahari dan berjalan bersamamu di kegelapan,” tulis Gus Miftah saat membagikan momen di Instagram bersama Deddy baru-baru ini. Di pengujung tahun 2020, Gus Miftah dan Deddy Corbuzier akan hadir menemani malam tahun baru anda dalam Tausiyah Akhir Tahun malam ini Kamis pukul 20.00 WIB secara langsung hanya di televisi berita milik MNC Group, iNews. Ikuti pula program ini melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.