JAKARTA - Mengamalkan amalan sunah menjadi sebab turunnya rahmat Allah Ta'ala. Oleh sebab itu ada baiknya umat muslim mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Rasulullah Shalallahu alaihi wa Sallam bersabda:

"Barang siapa menghidupkan salah satu sunnahku yang telah dimatikan, sesudahku (sesudah aku meninggal dunia), maka bagi orang tersebut pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya , tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka". (HR at-Tirmidzi).

Saat ini, sebagian sunnah Rasulullah yang banyak terlupakan, baik yang berbentuk perkataan maupun perbuatan beliau.Disarikan dari berbagai sumber, berikut amalan-amalan sunnah Rasulullah bermula dari amalan sunnah ringan yang bisa dilakukan dalam keseharian kita. Di antaranya:

1. Bangun lebih awal

Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah bangun lebih awal, yaitu sebelum waktu subuh tiba. Mungkin hal ini terasa berat jika belum terbiasa, padahal bangun pagi itu bukanlah hal yang susah.

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mencontohkan untuk tidak tidur terlalu malam selepas salat Isya. Sedangkan manusia normal tidak akan bisa untuk tidur terlalu lama. Dengan tidur lebih awal, Anda akan bangun lebih awal dengan sendirinya. Jadi yang harus diubah hanya kebiasaan tidur Anda. Mudah bukan?

2. Tersenyum

Salah satu sunnah yang bisa dilakukan setiap saat adalah dengan memberikan senyuman. Bagi seorang muslim, hendaknya menemui saudara sesama muslim dengan wajah yang ceria. Tapi jaga senyum Anda ketika menemui mereka yang bukan muhrim. Daripada tersenyum, akan lebih baik jika Anda menundukkan pandangan.

3. Menggunakan siwak

Salah satu benda yang tidak pernah tertinggal dan selalu dibawa Rasulullah kemanapun ia pergi adalah siwak. Benda sederhana seperti siwak ternyata mempunyai keutamaan jika digunakan untuk beribadah. Salah satu contohnya, salat 2 rokaat dengan bersiwak dianggap setara dengan salat 70 rakaat tanpa bersiwak.

Kalau dilihat dengan harga siwak yang relatif murah, mungkin Anda bisa membeli beberapa siwak untuk keperluan ibadah sehari – hari. Anda bisa menempatkan 1 di rumah, 1 di tas, dan mungkin 1 di kantor agar selalu sempat menjalani amalan ini. Jangan lupa juga untuk membaca niat sebelum bersiwak. Berikut adalah bacaan dari niatnya: “Nawaitul istiyaaka sunnatan lillahi ta’aalaa”

4. Berbicara baik atau diam

Sebagai seseorang dengan akhlak yang mulia, tidak ada satupun kata yang tak pantas keluar dari lisan Rasulullah SAW. Oleh karenanya, seorang muslim disunnahkan untuk selalu berkata baik dan atau diam ketika ada keinginan berkata buruk.

5. Tidur menghadap kanan

Salah satu sunnah yang paling mudah dilakukan adalah membiasakan cara tidur sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah dijelaskan pada hadis berikut. “Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu,” (HR Al-Bukhari No. 247 dan Muslim No. 2710)

6. Makan dan minum sambil duduk Hal sederhana seperti makan dan minum juga bisa menjadi amalan sunnah. Dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu makan dan minum dengan duduk. Dan juga jangan lupa untuk membaca doa sebelumnya. Sekurang – kurangnya, ingatlah untuk membaca basmalah sebelum makan dan minum. 7. Mengucap salam ketika masuk rumah Mengucap salam ketika masuk rumah adalah sebuah hal sederhana yang bisa berpengaruh pada kehidupan Anda di rumah. Terlebih jika kembali ke rumah dalam keadaan tak berpenghuni. Ada setan yang menghuni rumah ketika tidak ada penghuninya. Untuk mengusirnya, Anda cukup membaca basmalah ketika masuk dan mengucapkan salam. Akan lebih baik lagi Anda mengucap salam di setiap ruangan yang ada. Dengan mengucap salam, setan tersebut akan terusik dan meninggalkan rumah tersebut, sehingga suasana rumah akan jauh lebih tenang tanpa gangguan setan. 8. Bersedekah Tidak ada hari yang dilewatkan Rasulullah SAW tanpa bersedekah. Sedekah dengan senyuman pun mendapat pahala. Dalam riwayat lain Rasulullah menjelaskan bahwa menebar senyuman kepada orang lain dan membuang duri dari jalan yang biasa dilewati banyak orang merupakan bagian dari sedekah. Begitupun dengan tutur kata yang baik juga merupakan sedekah. (HR Bukhari)