JAKARTA - Bunga Citra Lestari atau BCL rencananya akan ziarah makam Kamis 18 Februari 2021. Besok merupakan tepat 1 tahun wafatnya Ashraf Sinclair.

Untuk ziarah besok, BCL sudah memesan busana seragam khusus untuk seluruh keluarga besar. Busana tersebut dipilih sesuai gaya favorit Ashraf.

"Momen satu tahun Ashraf enggak ada, kita punya plan dong mau ke makam bareng-bareng. Itu udah ada yang nanya, bajunya apa?" kata BCL, dikutip dari kanal YouTubenya, It's Me BCL, Rabu (17/2/2021).

Menurut ibu satu anak ini, Ashraf merupakan orang yang paham betul cara berpenampilan. Aktor asal Malaysia itu selalu memperhatikan penampilannya. Ia tak pernah tampil seadanya.

Hampir di setiap kesempatan, termasuk saat liburan bersama BCL dan Noah, Ashraf selalu terlihat rapi, modis, serta fashionable. Selera busananya juga berkelas.

"Ashraf was someone yang benar-benar memperhatikan penampilan dia. Dia nggak nge-judge orang tapi dia care kalau looking good is necessary," jelas BCL. "First impression dari orang itu necessary," lanjutnya.

Seperti diketahui Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020. Ashraf mengembuskan napas terakhirnya pada usia 40 tahun akibat serangan jantung.

Sementara dikutip dari laman Muslim disebutkan ziarah kubur adalah amalan yang sangat bermanfaat baik bagi yang berziarah maupun yang diziarahi.

Bagi orang yang berziarah, maka ziarah kubur dapat mengingatkan kepada kematian, melembutkan hati, membuat air mata menetes, mengambil pelajaran, dan membuat zuhud terhadap dunia. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah karena ziarah dapat melembutkan hati, membuat air mata menetes, dan mengingatkan akhirat. Dan janganlah kalian mengucapkan al hujr." Dalam hadis tersebut, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan hikmah dibalik ziarah kubur. Ketika seseorang melihat kubur tepat di depan matanya, di tengah suasana yang sepi, ia akan merenung dan menyadari bahwa suatu saat ia akan bernasib sama dengan penghuni kubur yang ada di hadapannya. Terbujur kaku tak berdaya. Dia menyadari bahwa ia tidaklah hidup selamanya. Dia menyadari batas waktu untuk mempersiapkan bekal menuju perjalanan yang sangat panjang yang tiada akhirnya adalah hanya sampai ajalnya tiba saja. Ustaz Yananto menyebutkan orang yang berziarah maka ia akan mengetahui hakikat kehidupan di dunia ini dengan sesungguhnya dan ia akan ingat akhirat, bagaimana nasibnya nanti di sana? Apakah surga? Atau malah neraka? Nas-alullahas salaamah wal ‘aafiyah. Selain itu, ziarah kubur juga bermanfaat bagi mayit yang diziarahi karena orang yang berziarah diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada mayit, mendoakannya, dan memohonkan ampun untuknya. Tetapi, ini khusus untuk orang yang meninggal di atas Islam. (Vitrianda)