JAKARTA - Jika Allah SWT sudah berkehendak baik terhadap seseorang maka tak satupun di dunia ini yang mampu menghalanginya.

Apalagi yang dikehandaki baik oleh Allah Ta'ala itu adalah hamba yang bertakwa, patuh pada aturan-Nya, termasuk tidak meninggalkan sholat wajib. Begitu sholat wajib tiba, maka dia bersegera sholat.

Nah inilah yang dialami Uswatun Hasanah, peserta ujian CPNS asal Provinsi Gorontalo. Saat menghadapi ujian tes masuk CPNS, ternyata berbarengan waktu Sholat Asar.

Uswatun Hasanah pun meninggalkan lokasi ujian dan lebih memilih menemui Sang Khalik dengan melakukan Sholat Asar. Jika dihitung waktu Uswatun Hasanah kehilangan waktu 15 menit ujiannya. Tapi hal itu tak dipedulikannya. Dia memilih menunaikan Sholat Ahar terlebih dahulu.

Ternyata begitu pengumuman ujian tes masuk CPNS apa yang terjadi? Uswatun lulus dengan nilai yang diraihnya melewati batas passing grade.

"Miris jg jika ad sobat yg msih brpkiran negatif. CAT is the real competition. No KKN. Kita harus yakin, bhw Tuhan yg mngatur nasib stiap hambax. Buktix, tman kita dri Gtlo, Uswatun, wlaupun khilangan wkt 15 mnit demi Salat Ashar, dia ttap ykin ada Allah yg mnolongnya & hasilx PG,” tulis akun twitter BKPPD Kab Pohuwato @bkppdpohuwato.

Postingan ini pun mendapat respons dari BKN melalui akun twitter #ASNKiniBeda.

"Ya asyiqol musthofa Absyir binailil muna. Wahai Perindu Nabi Bergembiralah dengan memperoleh harapan. Salut, tabik buat #SobatBKN Uswatun," cetus BKN

(Vitri)