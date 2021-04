JAKARTA - Di bulan Ramadhan ini saatnya kamu sebarkan kebaikan lebih banyak lagi dan berbuat kebaikan kepada sesama. Di bulan suci yang penuh berkah ini, meskipun masih dalam suasana pandemi harus tetap semangat.

RCTI+ mempersembahan salah satu program spesial Ramadan, yaitu World Quran Fest 2021. RCTI+ bekerja sama dengan Halal Expo Indonesia untuk menayangkan program spesial Ramadan tersebut.

M Choirul Alam sebagai Chief Content Officer RCTI+ merasa senang dan bangga bisa ikut menayangkan ‘World Quran Fest 2021’ di aplikasi RCTI+.

“Pada Ramadan tahun ini, Saya senang RCTI+ dapat menghadirkan World Quran Fest 2021 yang dalam satu hari ada 3 kali penayangan, setelah subuh, setelah Dzuhur dan setelah Solat Tarawih. Yang menarik, Qari yang akan membaca Al-Quran itu dari seluruh dunia, bukan hanya dari Indonesia. Semoga para pengguna aplikasi RCTI+ bisa semakin memperdalam ilmu agamanya melalui program spesial Ramadan.” kata M. Choirul Alam.

World Quran Fest 2021 merupakan program membaca Al-Quran dengan Qari di seluruh dunia, seperti yang sudah berlangsung pada episode pertama yang menghadirkan Qari Ziyaad Patel yang berasal dari South Africa yang menceritakan tentang bagaimana sejarah Islam ada di Afrika Selatan hingga penyebaran Islam di Afrika Selatan.

World Quran Fest 2021 yang bertemakan “Living In Victory With The Qur'an'', mengajak kita menuju kebaikan untuk hidup dalam kemenangan dengan Al-Quran.

Hanya dengan mengingat Al-Quran itu bisa menjadi penolong, serta Ustadz Hadian Akbar yang hadir pada episode dua yang juga memberikan kajian dan edukasi Islam yang bertujuan untuk mengajak seluruh umat muslim mengkhatamkan Al-Quran selama 30 hari Ramadan bersama dengan 30 Qari serta pengisi acara nasional maupun Internasional.

Program spesial Ramadan World Quran Fest 2021 juga menghadirkan Public Figure dan Influencer yang dapat menginspirasi kita dalam kebaikan sebagaimana yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Dengan adanya World Quran Fest 2021 yang tayang setiap hari secara intens 3 kali dalam sehari pukul 05.30 WIB, 12.30 WIB, dan 20.00 WIB, RCTI+ siap untuk menemani kamu berbuat kebaikan pas Ramadan agar makin berkah.

Penasaran apa saja yang akan dibahas di World Quran Fest? Kamu bisa menyaksikan World Quran Fest 2021 secara GRATIS di RCTI+ serta dapat berinteraksi dengan para Qari dan pemateri lainnya loh melalui fitur Live Chat.

