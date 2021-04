JAKARTA - Para mahasiswa Indonesia dan staf Konsulat Jenderal RI di New York City menggelar Sholat Tarawih berjamaah dan mengikuti Program Semaan Al-Quran.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi bulan suci Ramadhan 1442 H dan berkumpul di Wisma KJRI New York untuk mengadakan kegiatan sholat tarawih berjamaah.

Sholat tarawih berjamaah yang dilanjutkan dengan Program Semaan Al-Quran itu diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan pemerintah setempat, menurut keterangan tertulis KJRI New York yang diterima di Jakarta, Senin.

"Dalam mengisi momentum bulan suci Ramadhan 1442 H, KJRI New York berkerja sama dengan PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) secara khusus menyelenggarakan program Semaan Al-Quran secara virtual sebagai alternatif lain dari kegiatan tadarus luring, dan acara Ngabuburit Ramadan yang diisi dengan program belajar membaca Al Quran secara virtual bagi para pemula," kata Konsul Jenderal RI di New York Arifi Saiman.

Baca Juga: Bung Karno Selalu Berzikir dan Berdoa Usai Sholat, Begini Isi Doanya

Arifi menambahkan, untuk mengisi bulan suci Ramadhan tahun ini, KJRI New York juga akan menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran secara langsung dan daring yang kegiatannya akan diawali dengan program dialog Ramadhan bersama Imam Shamsi Ali via platform digital ‘Podcast KJRI New York’.

Sholat tarawih berjamaah itu dipimpin oleh Ismail Fajrie Alatas, yakni staf pengajar di New York University (NYU), selaku Imam.

Pada kesempatan itu, Konjen RI di New York juga memberikan paket bantuan sembako kepada para mahasiswa yang hadir dalam kegiatan "KJRI New York Berbagi".

Acara sholat tarawih berjamaah masyarakat Indonesia di New York itu ditutup dengan kegiatan foto bersama.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

(Vitri)