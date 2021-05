JAKARTA - Bakso merupakan salah satu makanan yang paling populer yang ada di Indonesia. Begitu banyak masyarakat kita yang menyukai jenis makanan ini. Sudah sering sekali gerai-gerai penjual bakso dapat kita temukan dimanapun dan kapanpun.

Namun bagaimana jika bakso disuguhkan kepada para masyarakat diluar negeri? Apakah makanan ini dapat disukai layaknya masyarakat Indonesia menyukai makanan ini? Pertanyaan itu mungkin sudah terjawabkan atas usaha yang dilakukan oleh seorang WNI yang membuka usaha restoran Bakso yang ada di Korea Selatan.

Bakso Bejo Korea yang didirikan oleh Subandi saat ini sudah mencuri hati bagi para pecinta kuliner yang ada di Korea Selatan.

Dalam Talkshow Online “Talkshow Online Kun Fayakun 4 Business: From Nothing to Be Something” yang diselenggarakan oleh PPPA Daarul Qur’an, beliau menceritakan pengalaman bagaimana ketika ia memulai mengembangkan bisnis Bakso Bejo Korea tersebut.

Sebelum memulai usahanya, Subandi sudah lebih dahulu bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan. Namun dengan tekad dan ilmu yang pas-pasan Subandi akhirnya memberanikan diri untuk memulai usahanya. “Pada tahun 2015 dengan keterbatasan modal yang saya punya, kira-kira saat itu saya hanya memiliki modal sebesar 2,5 juta rupiah Indonesia. Namun dengan tekad dan selalu berserah diri kepada Allah, Alhamdulillah hingga saat ini saya Bakso Bejo Korea mampu memiliki beberapa cabang di berbagai kota yang ada di Korea Selatan.” Tutur Subandi dalam acara talkshow yang dilakukan secara daring, (27/4).

Subandi juga menceritakan bahwa saat memulai usahanya, ia harus mencari kayu-kayu bekas untuk membuat gerobak yang dibuat untuk berjualan di sebuah pelataran toko di Korea saat itu.

Ketika awal memulai bisnisnya, ia selalu yakin bahwa selalu ada kemudahan bagi orang-orang yang memiliki kemauan. Ia juga memiliki prinsip bahwa dimana ada penjual, disitu pasti ada pembeli. Ia yakin bahwa Allah SWT pasti sudah mengatur dan menyiapkan para pembeli untuk dirinya nanti.

Alasan dibalik pemilihan nama “Bakso Bejo Korea” sendiri Subandi menjelaskan, bahwa ia berharap usahanya ini dapat memiliki nasib yang bejo atau dalam bahasa Indonesia berarti untung di Korea Selatan. Saat ini Subandi juga menjelaskan bahwa ia telah melebarkan usahanya ke berbagai bidang. Salah satunya adalah bisnis pengemasan daging halal yang ia beri nama Indonesia Halal Food.

Di akhir sesi talkshow, Subandi menyampaikan kunci kesuksesan yang selalu ia pegang dalam menjalani usahanya. “Prinsip yang saya selalu pegang adalah, jika kita ingin segala sesuatu urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT, segala sesuatu akan menjadi lancar, maka muliakanlah kedua orang tua kita. Semakin kita memuliakan orang tua, niscaya Allah akan memberikan yang lebih dari apa yang kita minta kepada-Nya.”

