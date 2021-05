JAKARTA – Masjid Al- Aqsa merupakan salah satu tempat suci bagi umat Muslim. Masjid ini selalu diingat setiap tahunnya pada peringatan Isra-Mikraj Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa yang bersejarah tersebut, Nabi Muhammad diangkat ke langit dari masjid al-Aqsha.

Dilansir dari buku Rahasia Masjidil Aqsha karya Syed Azharul Asriq, Rabu (12/5/2021), Masjid Al Aqsa bukan masjid dengan kubah berwarna kuning yang umumnya diketahui masyarakat, melainkan masjid dengan kubah warna biru.

Masjid berkubah kuning sebenarnya adalah Doom of The Rock atau Masjid Kubah. Masjid al-Aqsha disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadits sebagai Masjid Biru karena mempunyai Kubah berwarna biru.

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan Masjid Al-Aqsha sebagai salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan untuk diziarahi atau dikunjungi umat muslim, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al Aqsha.

Tempat suci ini juga merupakan kiblat pertama bagi Umat Islam sebelum dipindahkan ke Kakbah dengan perintah Allah SWT.

Di Masjid inilah Rasulullah SAW melakukan Isra’ dan dari sana pula dia berangkat Mikraj. Pada saat itu, Nabi SAW mengimami shalat berjamaah bersama 25 Rasul dan lebih dari 160.000 Nabi.

Makna Masjid Al-Aqsa itu adalah “masjid yang jauh”. Namun masjid ini tetap diingat seluruh umat muslim setiap tahun dalam peristiwa Isra-Miraj. Dalam peristiwa yang bersejarah itu, Nabi Muhammad diangkat ke langit dari masjid tersebut.

