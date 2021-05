LOS ANGLES - Masjid At Thohir di Los Angeles, Amerika Serikat diharapkan bukan hanya sekadar lokasi beribadah, tetapi juga menjadi tempat diaspora berdiskusi soal ekonomi juga.

Ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengunjungi Masjid At Thohir di sela-sela kunjungan ke AS dalam rangka kerja sama ekonomi. Masjid At Thohir dibangun dan diberi nama sesuai dengan nama ayahnya

Masjid yang menjadi pusat kegiatan umat muslim Indonesia di Los Angeles atau Indonesia Muslim Community Center saat ini masih dalam renovasi. Setelah renovasi rampung, dia berharap Masjid At Thohir bisa digunakan sebagai tempat ibadah, dakwah, dan aktivitas bagi komunitas Muslim Indonesia di Los Angeles dan secara umum bisa digunakan umat Muslim di Los Angeles.

“Saya harap dengan adanya community center, kalau bisa jadi tempat diskusi meningkatkan bagaimana diaspora, diskusi mengenai bagaimana ekonomi juga,” ujar Erick melalui akun Instagramnya @erickthohir dikutip Ahad (16/5/2021).

Dari video yang diunggahnya, mantan Bos Inter Milan itu tengah berdialog dengan imam dan bendahara Masjid At Thohir. Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan harapannya agar Indonesia Muslim Community Center menjadi pusat diaspora bagi umat Islam di kawasan tersebut.

Sementara itu, Erick dan sejumlah petinggi BUMN diketahui tengah berada di AS saat Lebaran Idul Fitri 2021. Kunjungan mereka di negara Paman Sam dalam rangka menjajaki kerja sama di bidang energi, kesehatan, dan investasi.

