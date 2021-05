NAMA Cut Rauzha Amalia mendadak viral di berbagai pemberitaan dan linimasa media sosial. Penyebabnya, wajah cantik Muslimah asal Aceh ini dijadikan lukisan di bak mobil truk dan angkot. Cut Rauzha pun tidak tahu kalau fotonya dipajang hingga menjadi terkenal.

Di akun TikTok miliknya, gadis cantik tersebut mengaku kini sering disebut sebagai "duta truk" karena hal tersebut.

Di luar dari kejadian unik ini, Cut Rauzha Amalia ternyata memiliki gaya hijab yang cukup modis untuk menjadi inspirasi.

Jadi penasaran kan seperti apa potret memesona Cut Rauzah Amalia yang disebut sebagai duta truk tersebut dalam berbusana hijab?

Merangkum dari unggahan akun Instagram-nya @pocutrauzha, Jumat (21/5/2021), yuk intip 5 potret cantik Muslimah asal Aceh Cut Rauzha Amalia yang disebut sebagai duta truk.

1. Pose silau

Di salah satu foto untuk keperluan iklan, Cut Rauzha Amalia terlihat kekinian dengan pose ala selebgram, pose terkena silau. Meski memajang ekspresi datar dengan pose menahan silau. Netizen tampaknya tetap terpesona dengan kecantikan alami Cut Rauzha.

"Keren sih," puji akun Instagram @Riyan_sanja****4.

2. Hijab bergo

Untuk keseharian biasanya gadis cantik ini tampil dengan hijab model pashmina. Tapi di potret satu ini, Cut Rauzha memperlihatkan mengenakan hijab bergo instan yang identik dengan image sebagai jilbabnya ibu-ibu pun ia tetap terlihat cantik dan imut-imut.

3. OOTD monokrom

Tak hanya punya paras cantik, Cut Rauzha Amalia juga punya selera fashion yang oke. Salah satu contohnya ia tunjukkan dalam potret OOTD (outfit of the day) gaya monokrom satu ini. Memadukan kaus turtleneck putih sebagai inner dengan long vest putih sebagai outer dengan rok plisket dan hijab pashmina warna beige nude.

4. Keren dengan batik

Tampil keren dengan kain Batik, gadis Aceh ini berkreasi mengenakan kain batik dengan cara melilitkannya lewat teknik layering di setelan serba hitam yang ia kenakan. Pamer OOTD, tak lupa Cut Rauzha Amalia memajang pose tersenyum manis.

5. Cool dengan sunglasess

Nah di potret Cut Rauzha Amalia yang satu ini, ia tampil modis dengan OOTD mix and match kemeja oversized coklat bersama celana denim model straight pants dan sepasang sepatu keds klasik warna coklat susu yang senada dengan warna kemejanya. Menyempurnakan penampilannya, Cut Rauzha Amalia tambah keren dengan sunglasses hitam sebagai aksesori pelengkap.

