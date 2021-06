SEBAGAI salah seorang Muslimah selebriti Tanah Air, sosok Soraya Larasati dikenal dengan gayanya yang cantik dan feminin. Sosok cantik ini makin mantap berhijab setelah melahirkan putra pertamanya, Dafa Danendra Amaldi Sulaeman, pada tahun 2013.

Sejak saat itu, Soraya Larasati senantiasa tampil dalam balutan hijab yang cantik nan modis. Ini dia beberapa OOTD yang bisa dijadikan inspirasi buat para hijaber dalam hal mix and match outfit hijab, seperti dirangkum dari unggahan di akun Instagram @sorayalarasat1.

1. Shining shimmering splendid with the colourful one

Untuk yang menyukai tampilan bernuansa cerah dan ceria, mix and match hijab outfit dari Soraya Larasati ini bisa banget untuk dijadikan referensi.

Mengenakan dress bermotif fullprint dengan corak warna cerah yang colourful dibalut dengan pashmina berwarna putih, penampilan Soraya terlihat sangat shining shimmering splendid.

2. Cantik dengan warna yang tidak mencolok

Bagi yang tidak terlalu percaya diri mengenakan outfit colourful dan lebih menyukai penampilan dengan warna netral, intip OOTD berwarna senada dari Soraya berikut ini.

Mengenakan outfit berwarna netral yang senada antara hijab dan dress dengan motif floral, Soraya terlihat cantik yang mengesankan penampilan anggun dan feminin.

3. Modis dengan outfit berwarna gelap Outfit berwarna cerah dan netral sudah, selanjutnya intip OOTD hijab dari sosok ibu dua anak ini dengan tema warna gelap Menggunakan longcoat dengan jenis warna earth tone dengan aksesori tali berwarna hitam yang diikatkan di pinggang, Soraya terlihat sangat modis layaknya seorang model dalam acara peragaan busana. Penampilannya semakin chic dengan menggunakan boats high heels berwarna coklat. 4. Elegan dengan tampilan semi-formal ala hijaber Selanjutnya intip bagaimana penampilan Soraya dengan setelan semi-formal ala hijaber. Memakai outfit dengan tema utama warna pink, ia mempadu-padankan hijab berbahan satin dengan blouse yang dibalut dengan outer rompi. Celana kulot serta heels melengkapi penampilan semi-formalnya yang terlihat sangat elegan dan tentu saja cantik. 5. Bergaya streetwear namun tetap anggun Soraya Larasati terkenal dengan penampilannya yang terkesan anggun dan kalem. Image tersebut seolah telah melekat pada sosok ibu dua anak ini. Tampak pada foto kali ini sosoknya yang mengusung OOTD bertema streetwear. Mengenakan hijab dan pakaian berwarna hitam yang dibalut jaket coat berwarna krem serta sepatu sneakers putih, penampilannya terlihat sangat stylish namun tidak menghilangkan kesan anggun pada dirinya.