PUBLIK Tanah Air tentu tidak asing dengan sosok Fauziah Shahab atau lebih familier disapa Zee Zee Shahab. Memulai karier di dunia hiburan sejak usia 8 tahun, sosoknya banyak menghiasi layar televisi melalui sinetron, FTV, hingga sejumlah iklan.

Adapun saat ini ia tampak lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat dekat. Selain itu semenjak pandemi covid-19, Zee Zee Shahab juga terlihat aktif berolahraga.

Sebagai seorang Muslimah, istri dari jurnalis senior Prabu Revolusi ini memiliki gaya hijab yang bisa dibilang simpel dan praktis.

Meski begitu, outfit of the day (OOTD) hijab Zee Zee Shahab sering dijadikan panutan oleh para hijaber. Karena dengan style yang simpel, ia berhasil membuat tampilannya terkesan modis dan elegan.

Yuk intip gaya hijab simpel modis nan cantik dari sosok Zee Zee Shahab, sebagaimana telah dirangkum oleh MNC Portal berikut ini.

1. Simple with nude colour outfit

Outfit berwarna nude cukup sering dijadikan andalan dan favorit para perempuan hijaber, karena dinilai mampu menciptakan penampilan yang terkesan netral dan tidak terlalu mencolok.

Mengenakan tunic berwarna krem sambil menenteng tas berwarna senada yang dipadukan dengan scarf berwarna abu-abu, penampilan Zee Zee Shahap terkesan simpel namun terlihat sangat modis.

2. Modis tanpa aksen dan aksesori sekalipun

Inilah salah bukti OOTD hijab simpel namun tetap modis ala Zee Zee Shahab. Ia tampak hanya mengenakan dress berwarna ungu yang dipadupadankan dengan pashmina serta rok berwarna abu-abu stone. Penampilannya tetap modis sekalipun tanpa mengenakan aksesori ataupun aksen outfit lainnya.

3. Sneakers it’s a must meski tampil girly

Salah satu rahasia gaya hijab simple dan modis milik Zee Zee Shahab adalah terletak pada sneakers sebagai pelengkap OOTD-nya.

Menggunakan dress berwarna oranye yang menciptakan kesan girly, penampilan modisnya makin sempurna dengan memakai sneakers berwarna putih.

4. Wear a hoodie jacket cause why not

Selanjutnya, intip bagaimana penampilan Zee Zee Shahab dengan setelan simpel dan kasual berikut ini. Memakai hijab berwarna olive green yang dipadukan dengan jaket hoodie berwarna krem, Zee Zee Shahab terlihat sangat modis dengan setelan kasual yang sangat basic tersebut.

5. Bergaya streetwear pun tetap praktis dan antiribet

Tampil dengan OOTD bernuansa streetwear sekalipun, Zee Zee Shahab tetap saja terlihat sangat simpel dan kasual. Rahasianya terletak pada mix and match outfit-nya dari atas sampai bawah.

Mengenakan oversized T-Shirt berwarna putih dipadupadankan dengan hijab serta rok berwarna hitam dan sneakers berwarna kuning, gaya Zee Zee Shahab ini sangat cocok buat yang ingin tampil streetwear dengan kesan yang praktis dan anti ribet.

