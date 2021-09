KEUTAMAAN Surat An Nasr sangatlah besar. Surat yang memiliki arti "Pertolongan" ini termasuk golongan Madaniyyah atau diturunkan di Kota Madinah, Arab Saudi. Surat An Nasr ada di urutan ke-110 dalam kitab suci Alquran. Surat An Nasr terdiri dari tiga ayat.

Dikutip dari laman Rumaysho, Senin (20/9/2021), Surah An Nasr adalah surat yang terakhir turun secara utuh. Syekh Musthafa Al Adawi hafizhahullah berkata, "Sebagian besar ulama berpendapat bahwa surat dalam Alquran yang terakhir turun secara utuh adalah surah An Nasr."

Hal ini sebagaimana hadis riwayat Muslim dari jalur Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma bertanya kepadanya, "Apa engkau tahu surat yang terakhir turun dari Alquran secara utuh?" Ubaidullah berkata, "Iya tahu, yaitu surat 'Idza jaa-a nashrullahi wal fath' (ketika pertolongan Allah itu datang)." Ibnu ‘Abbas menjawab, "Engkau benar." (HR Muslim Nomor 3024). (At-Tashiil li Ta’wil At-Tanzil Tafsir Juz ‘Amma, halaman 647–648)

Baca juga: 10 Rekomendasi Nama Anak Perempuan Islami Bermakna Cantik seperti Siti Sarah

Adapun isi Surat An Nasr adalah:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." (QS An Nasr: 1)

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

"Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong." (QS An Nasr: 2)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat." (QS An Nasr: 3)

Baca juga: Rossa Rasakan Kekuatan Doa, Dimudahkan Ibadah Haji hingga Karier Lancar

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Keutamaan Surat An Nasr adalah sebagai berikut, seperti dikutip dari Alquran Digital Okezone: 1. Pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam saat pembebasan Kota Makkah, yaitu apabila ia telah melihat pertolongan Allah terhadap agama-Nya telah tiba, dengan kekalahan orang-orang musyrik dan kemenangan di pihak Nabi. Baca juga: Umar bin Khattab, Pembenci Islam yang Berubah Tunduk kepada Allah dan Jadi Sahabat Nabi 2. Orang-orang berduyun-duyun masuk Islam Lalu melihat pula orang-orang masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala secara beramai-ramai dan berduyun-duyun, bukan perseorangan sebagaimana halnya pada permulaan dakwah. Orang-orang Arab berkata, "Manakala Muhammad menang atas penduduk Makkah yang mana Allah telah selamatkan mereka dari pasukan bergajah, maka kalian tidak berdaya melawannya." Akhirnya mereka masuk Islam berduyun-duyun, berkelompok-kelompok dan satu kelompok 40 orang. Baca juga: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Khalifah Pertama yang Selalu Membenarkan Perkataan Nabi 3. Basyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan-Nya Bila yang demikian itu telah terjadi, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam diperintahkan untuk mengagungkan dan menyucikan Tuhannya dari hal-hal yang tidak layak bagi-Nya, seperti menganggap terlambat datangnya pertolongan dan mengira bahwa Tuhan tidak menepati janji-Nya menolong Nabi atas orang-orang kafir. Menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya dengan memuji-Nya atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan-Nya dan mensyukuri segala kebaikan-kebaikan yang telah dilimpahkan-Nya dan menyanjung-Nya dengan sepantasnya. Bila Allah Yang Mahakuasa dan Mahabijaksana memberi kesempatan kepada orang-orang kafir, bukanlah berarti Dia telah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beramal baik. Wallahu a'lam bishawab.